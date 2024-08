Washington.— Detrás de un vidrio antibalas, Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, afirmó ayer que millones de puestos de trabajo “desaparecerán de la noche a la mañana” si Kamala Harris gana las elecciones estadounidenses de noviembre, en su primer mitin al aire libre desde el intento de asesinato que sufrió en julio.

“Los ahorros de toda su vida desaparecerán por completo”, dijo el abanderado republicano en el museo de la aviación de Asheboro. “Ella quiere fronteras abiertas” y “si fuera presidenta en cuatro años” habría entre “60 y 70 millones” de migrantes de todo el mundo, afirmó Trump, cuya retórica antimigración se ha convertido en una seña personal de su campaña.

Trump también calificó de “farsa” la Convención Nacional Demócrata de Chicago. “Mencionaron mi nombre creo que 271 veces. Mencionaron la economía unas 12 veces. No mencionaron la frontera, quizá ninguna. No hablan de la frontera”, añadió. En particular, criticó el discurso del expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle. “¿Vieron a Barack Hussein Obama anoche lanzando pequeños golpes? Estaba atacando a su presidente. Y también Michelle. Siempre dicen: ‘Señor, por favor, cíñase a la política, no se ponga personal’. Y sin embargo, ellos están siendo personales toda la noche, estas personas. ¿Todavía tengo que atenerme a la política?”, cuestionó. La multitud coreó: “No”.

Se prevé decline Robert F. Kennedy Jr.

El equipo de campaña del candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. anunció que éste se dirigirá a la nación sobre el camino a seguir para su campaña, en medio de conversaciones avanzadas con Trump. Encuestas de NBC News revelan que Kennedy Jr. podría arrebatar votos a Trump entre aquellos electores que lo ven como una mejor opción que el magnate y que no están dispuestos a votar por Harris, por lo que unirlo a su campaña le conviene a Trump. Agencias