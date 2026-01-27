Más Información
Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad
Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó
Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas
Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa
Detención fue porque soy incómodo para Layda Sansores: exrector de la UAC; quería que no me reeligiera, dice
Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza
Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia
Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí
Donald Trump, presidente estadounidense, declaró que "Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, mayor que la de Arabia Saudita".
Añadió que su gobierno cuenta con "una presencia muy sólida en Venezuela. Vamos a obtener mucho dinero de Venezuela".
"Haremos que ganen mucho dinero (...) Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y lo mantendremos así", agregó el presidente estadounidense durante un acto en un local ubicado en el estado de Iowa.
Corte federal de EU frena deportación de niño de 5 años y su padre a Ecuador; abogado afirma que familia seguía protocolos de asilo
