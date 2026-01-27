Donald Trump, presidente estadounidense, declaró que "Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, mayor que la de Arabia Saudita".

Añadió que su gobierno cuenta con "una presencia muy sólida en Venezuela. Vamos a obtener mucho dinero de Venezuela".

"Haremos que ganen mucho dinero (...) Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y lo mantendremos así", agregó el presidente estadounidense durante un acto en un local ubicado en el estado de Iowa.

cc/rmlgv