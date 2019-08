El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes de la "nueva gran tormenta" que se aproxima a Puerto Rico, a la vez que destacó la, a su juicio, enorme ayuda entregada por parte del Congreso a la isla para la reconstrucción tras el devastador paso del huracán "María" en 2017.

"¡Guau! Otra gran tormenta se acerca a Puerto Rico. ¿Terminará alguna vez? El Congreso ya aprobó 92 mil millones de dólares para Puerto Rico el año pasado, un récord para cualquier lugar", aseguró Trump en su cuenta de Twitter, al comentar la inminente llegada de “Dorian”.



Wow! Yet another big storm heading to Puerto Rico. Will it ever end? Congress approved 92 Billion Dollars for Puerto Rico last year, an all time record of its kind for “anywhere.”

