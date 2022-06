Trabajar, la condición que un padre impuso a su hija para recibir más de 120 mdp en Australia

¿Alguna vez ha pensado que haría si recibiera una fortuna de casi 9 millones de dólares australianos (unos 124 millones de pesos mexicanos)? Muchas personas dirían que se retirarían de trabajar y se dedicarían a viajar por el mundo a disfrutar del dinero recibido.

Sin embargo, esta no es la historia de Clare Brown, una mujer de Australia que heredó casi 9 millones de dólares de su padre y que para poder disfrutar de su fortuna tiene que buscarse un trabajo o, si no logra conseguirlo, puede ser voluntaria para contribuir a la sociedad.

Esta noticia se dio a conocer por el medio local "A Current Affair", ahí Brown alega que se niega a cumplir con esa cláusula, pero aun así quiere obtener su herencia y por esa razón se presentó a la justicia para refutar la última solicitud de su padre.

Clare sostiene que para ella es muy difícil conseguir un trabajo, ya que padece de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y por esta razón le rogó al medio mencionado y a su familia que le dieran lo que suyo “por derecho''.

El padre de la mujer era un exitoso corredor de bolsa y acumuló a lo largo de su vida una gran fortuna. Brown durante su infancia y adolescencia gozó de privilegios y el dinero nunca fue un problema.

Cuando la mujer se fue a vivir sola, su padre quiso que ella tuviera conciencia sobre el dinero. Por eso quería que se ganara su propio sustento y consiguiera un trabajo. Sin embargo, él le concedió una asignación semanal de 500 dólares (6 mil 900 pesos), pero si ella quería más debía salir a ganárselo.

Para Clare este dinero no era suficiente y por eso tuvo que pedir beneficios sociales al gobierno para subsistir. En "A Current Affair", afirmó que su padre “seguía presionándola” para trabajar y según su relato “abusaba financieramente” de ella.

Actualmente, Brown vive con su esposa Lauren y su hija de un año en los suburbios del oeste de Sídney. Cuando su padre falleció a principios de este año, la mujer creía que terminarían sus problemas monetarios.

Sin embargo, cuando fue a solicitar su fortuna, se dio cuenta de que su padre había dejado en una cláusula que para poder obtener el dinero ella debería estar empleada. Ahora, la mujer alega que está viviendo una situación desesperante, ya que solo está sobreviviendo con la ayuda de asistencia social que recibe su esposa.

Incluso a este mismo medio, la pareja de la mujer sostuvo que Brown tiene dificultades para completar tareas diarias y que necesita que muchas veces le recuerden cosas simples como comer.

Brown anteriormente había intentado trabajar parcialmente para Autism Australia y como barista, pero en este empleo solo duró una hora.

El primo de la mujer, también decidió hablar con el medio de comunicación y acusó a su prima de utilizar su condición como "chivo expiatorio". Además, comentó que sus esfuerzos por salir adelante son vergonzosos.

El hombre concluyó que espera que Clare corrija su vida y que pueda hacer algo que contribuya a la sociedad.

