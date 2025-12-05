Mbappé vs Haaland en el Mundial 2026: ¿Cuándo se enfrentarán Francia y Noruega?

La selección francesa ya conoce su destino en el Mundial de 2026, donde buscará su tercer título tras el sorteo realizado este viernes en el Kennedy Center de Washington.

Ubicados en el Grupo I junto a Senegal, Noruega y el ganador de una de las Repescas Intercontinentales de la FIFA, Les Bleus arrancarán su camino con un debut exigente y culminarán ante los nórdicos en un enfrentamiento que promete ser el plato fuerte de la fase de grupos: Kylian Mbappé contra Erling Haaland.

El combinado galo, dirigido por Didier Deschamps, inicia su andadura ante Senegal, en Nueva York o Boston. Este rival evoca recuerdos amargos para Francia: en el Mundial de 2002, los africanos propinaron una sorpresa tras derrotarlos en la Fase de Grupos.

Francia aspira a superar la final perdida por penales ante Argentina hace tres años.

El segundo compromiso será contra el vencedor del Repechaje Intercontinental que podría ser Bolivia, Surinam o Irak. Este partido, de imprevisibilidad alta, servirá para rotar piezas y consolidar el ritmo. Sin embargo, el foco de atención recae en la tercera jornada.

Lee también Mundial 2026: Así quedaron todos los grupos de la Copa del Mundo

Kylian Mbappé y Erling Halland. FOTOS: AP / AFP

¿Cuándo se enfrentarán Mbappé y Haaland en el Francia vs Noruega del Mundial 2026?

El viernes 26 de junio, Francia se medirá a Noruega. Aquí, el duelo Mbappé-Haaland se erige como imperdible.

El delantero del Real Madrid lidera a Les Bleus con su velocidad letal y olfato goleador. Enfrente, el ariete del Manchester City debutará en un Mundial con Noruega, que destaca disciplina táctica y contragolpes demoledores.

Francia llega como una de las grandes candidatas al título. Ganadores en Francia 1998 y Rusia 2018 y subcampeones en Qatar 2022, mantienen un grupo equilibrado en todas las líneas.

Noruega, por su parte, vive su primera gran ilusión mundialista. Con Haaland como estandarte, respaldado por Martin Odegaard en la creación y una defensa sólida, los escandinavos representan una prueba de fuego.