Abbas Akbari, artista iraní y profesor de cerámica con sede entre Teherán y Kashan, dice a EL UNIVERSAL que “todos los artistas creen en la paz” y añade que ésta “sí es posible en Medio Oriente (...) el problema es el petróleo porque otros países lo quieren, pero finalmente encontraremos la paz y el arte puede ayudar”.

Akbari añade a este medio que “la paz aún es posible en Medio Oriente, ¿por qué no? Si perdemos el petróleo quizá encontremos la paz. Debo decir ejemplos sobre mi trabajo, porque todos provienen de mis ideas sobre la paz, tengo obras sobre el tema. En uno tengo balas para las armas, en el que uso el reflejo metálico”. Sobre la paz y la guerra destaca que “a veces los buenos trabajos sobre la guerra pueden fomentar la paz”.

Sobre su pasión por la cerámica menciona que “antes de mi educación fui pintor, trabajé para una empresa de publicidad, en ese tiempo era joven (...) Decidí ir a la universidad porque buscaba cursos sobre pintura y uno de mis profesores enseñaba escultura con arcilla en el Museo de Arte en Teherán, entonces lo escuché (...) Por supuesto, en algunas ocasiones seguí siendo pintor. Me dijo que si me gustaba podía usar mis experimentos sobre la pintura en la cerámica. Es por eso que ahora soy muy feliz porque después de 30 años, no sólo soy un pintor, sino también un alfarero, hago arte”.

Otra de las obras del maestro se llama Galaxy, su proyecto sobre el Universo. Fotos de Cortesía

Akbari remarca que “puedo usar mis experimentos acerca de la pintura en mis cerámicas. Por supuesto que intento aprender varias técnicas tradicionales, como el relieve, el trabajo con la mano, e incluso pintar el vidrio. Uso mis experimentos con la pintura en la cerámica, también uso el underglaze [vidriado bajo cubierta]”.

Destaca que “en Irán, la cerámica es muy importante, porque casi toda la cultura iraní proviene de la cerámica, porque hay ejemplares de cerca de 10 mil años. Uno de los lugares más importantes es Kashan y tenemos estos diseños hermosos y tenemos grandes obras del periodo islámico. También tenemos otras grandes obras de arte, pero la mayoría proviene de la cerámica”. Agrega que “tenemos diversas formas de arte, no sólo cerámica, escultura, pintura. Por supuesto que el gobierno de Irán apoya la cerámica como un arte”.

También destaca que él tiene sus exposiciones privadas y sobre algunas restricciones dice que es muy raro.

Akbari indica que la cerámica puede ser una forma de unir varias disciplinas. “Recuerdo una de las frases más importantes de Herbert Read, creador británico: ‘la cerámica completa el arte’, yo leí un libro y esta frase hace 30 años, en ese entonces no estaba interesado en la cerámica y me cuestioné: ‘¿qué es esta frase?’, pero ahora, después de 30 años trabajando con la arcilla, puedo entender lo que dijo: realmente si quieres ser un buen alfarero debes ser un escultor, pintor. Él dice que la alfarería es un arte completo, es por eso que uso otros materiales”.

Sobre la técnica del brillo metálico dice que “había sido un secreto, pero cuando era un estudiante hace 30 años” la retomaron de Alan Caiger-Smith, quien tiene un libro muy importante sobre el reflejo metálico. Recuerda que consultó textos antiguos. “Participé en varios simposios, eso fue hace 15 años. Ahora la enseño a otros artistas, porque en mi opinión el brillo es una técnica, no el arte”.

Añade que “ la cerámica puede ser una forma de redescubrir el mundo. Uno de mis proyectos es Galaxy, en este intento mostrar cómo redescubrimos el universo por la cerámica, en éste uso la técnica del reflejo metálico”.

Sobre el programa nuclear de Irán, cuestiona: “Si quieres decir algo sobre política, ¿quién fue el primero en usar una bomba atómica? Ellos la usaron, pero por supuesto debes estar listo para todo, pero también, en mi opinión, no me gusta cualquier tipo de guerra, ni cualquier tipo de arma para la guerra. Todos los artistas creen en la paz”, y remarca que “a veces los buenos trabajos sobre la guerra pueden fomentar la paz”.