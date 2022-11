Tiroteo en Newark, Nueva Jersey, deja dos policías lesionados

Dos policías fueron baleados la tarde de este martes, en Newark, Nueva Jersey luego de que un sospechoso armado desatara un tiroteo, según afirman fuentes policiales familiarizadas con la investigación.

De acuerdo con los primeros informes de la Orden Nacional Fraternal de Policía (FOP) de los Estados Unidos, informaron que el sospechoso portaba un rifle y comenzó a disparar en contra los de los agentes.

Hasta el momento se desconoce la calidad de los heridos.

Los datos preliminares señalan que los disparos provinieron desde un techo. Además se dice que uno de los policías tiene una herida en la pierna y otro en el cuello.

OFFICERS DOWN: Please pray for the 2 police officers in Newark, New Jersey who were shot. Reports indicate the Shooter is using a rifle and is actively shooting at law enforcement.

*This is developing* pic.twitter.com/0msEtGrdYK

— National Fraternal Order of Police (FOP) (@GLFOP) November 1, 2022