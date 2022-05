Luego de la masacre en una escuela de Texas que ha dejado hasta ahora 21 fallecidos, el presidente Joe Biden dijo este miércoles que hará lo que sea necesario para acabar con las masacres del país.

En conferencia de presa, el mandatario señaló que viajará en los próximos días a Texas.

"Jill y yo viajaremos a Texas en los próximos días para encontrarnos con las familias y hacerles saber que sentimos su dolor", dijo Biden en la Casa Blanca.

“Como país, creo que todos debemos estar ahí para ellos. Todos”, dijo Biden. “Y debemos preguntarnos cuándo, en el nombre de Dios, haremos lo que se debe hacer para, si no detenerlo por completo, cambiar fundamentalmente la cantidad de carnicería que ocurre en este país”.

Asimismo, el mandatario condenó los hechos acontecidos en la escuela primaria de Uvalde y pidió tomar acciones para acabar con las matanzas en el país.

La reforma de armas de "sentido común" no "prevendría todas las tragedias", pero aún así "tendría un impacto significativo y no tendría un impacto negativo en la segunda enmienda".

“La segunda enmienda no es absoluta”, dijo Biden. “Cuando se aprobó, no podías tener un cañón. No podías poseer ciertos tipos de armas. Siempre ha habido limitaciones”, dijo.



vare/rmlgv