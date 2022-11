Tiroteo afuera de un bar en Philadelphia deja 12 heridos

Al menos 12 personas resultaron heridas en un tiroteo afuera de un bar en la sección Kensington de Philadelphia, este sábado por la noche, en la zona de las avenidas East Allegheny y Kensington.

Las fuentes confirman a Action News que 12 personas han recibido disparos. No hay noticias inmediatas sobre las condiciones de las víctimas. Todavía no está claro qué condujo al tiroteo, mencionó WPVI-TV.

Los Filis de Filadelfia estaban jugando la Serie Mundial en Houston en el momento del tiroteo. Más tarde perdieron el juego, y la serie, ante los Astros de Houston.

