The New York Times expresa su respaldo a la candidata demócrata Kamala Harris El New York Times ha venido respaldando ininterrumpidamente a candidatos demócratas en las elecciones presidenciales que ha habido desde 1956

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris se une a Oprah Winfrey en el evento de Oprah Unite for America Live Streaming el jueves 19 de septiembre de 2024. Foto: AP