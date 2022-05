Texas: policía tomó “decisión errónea” durante el tiroteo

Uvalde.— La policía tomó una “decisión errónea” al no entrar antes en las aulas de una escuela en Uvalde donde el martes un joven armado mató a 19 niños y dos maestras antes de refugiarse en un salón, dijo ayer el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw.

“Desde el beneficio de la retrospectiva (...) fue una decisión errónea, y punto”, dijo McCraw en una conferencia de prensa.

Diecinueve agentes esperaron en el corredor de la escuela a que una unidad táctica ingresara a las aulas casi una hora después de que el pistolero, Salvador Ramos, de 18 años, entrara en el edificio el martes. Los agentes de la Patrulla Fronteriza que mataron al pistolero se frustraron y actuaron por iniciativa propia después de que la policía local les dijo que esperaran, reportó NBC News.

McCraw dijo que la policía pensaba que “podría no haber ningún sobreviviente (...) No estoy defendiendo nada, pero si nos remontamos a la línea de tiempo, hubo cientos de disparos en cuatro minutos en (...) dos aulas (...) Los disparos posteriores fueron esporádicos y se produjeron en la puerta. Así que creyeron que ya no había nadie vivo y que el sujeto estaba intentando mantener a raya a las fuerzas del orden”. Declaró que los investigadores no saben si murieron niños en esos minutos. El comandante policial en el lugar creía que el agresor armado se había atrincherado en un aula en la Escuela Primaria Robb, mencionó McCraw.

El jefe de Policía del Distrito Escolar de Uvalde es Pedro Pete Arredondo, reportó CNN. El gobernador Greg Abbott se negó a decir si el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde debería mantener su trabajo.

La policía recibió numerosas llamadas de varias personas en las dos aulas afectadas, incluida una de una estudiante a las 12:16 horas locales, 34 minutos antes de que la policía respondiera a las 12:50, en la que informaba que “entre ocho y nueve estudiantes estaban vivos”, dijo McCraw.

El gobernador Abbott dijo que fue “engañado” sobre cierta información que recibió de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que lideraban la pesquisa. Además, indicó que “absolutamente” espera que se aprueben leyes después del tiroteo, centrándose en la atención médica y no en la legislación sobre armas. Abbott abrió una conferencia en Uvalde al anunciar servicios gratuitos de atención de salud mental y apoyo para “la totalidad” de la comunidad luego del tiroteo.

Eran las 11:28 horas del martes cuando la camioneta Ford de Ramos se estrelló contra una zanja detrás de la escuela baja de Texas y el conductor saltó con un rifle estilo AR-15 . Cinco minutos después de eso, dijeron las autoridades, Ramos ingresó a la escuela y se dirigió al salón de clases de cuarto grado donde mató a las 21 víctimas, pero no fue sino hasta las 12:58 horas cuando las fuerzas del orden dijeron por radio que Ramos había sido asesinado y que el asedio había terminado. El atacante salió del armario de un salón de clases y comenzó a disparar cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza de EU entraron en esa habitación, dijo a CNN una fuente. Integrantes de la unidad especializada ingresaron al salón de clases, uno con un escudo seguido de al menos otros dos que atacaron al agresor; este equipo mató al agresor, indicó el medio. El motivo de la masacre seguía bajo investigación.

McCraw también reportó que Ramos le pidió a su hermana en septiembre de 2021 que lo ayudara a comprar un arma y ella “se negó rotundamente”. En chats de Instagram con cuatro personas en marzo, habló sobre comprar un arma, declaró el funcionario. El atacante envió una serie de mensajes de texto escalofriantes a una niña que conoció en línea, reportó