El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, anunció este martes que paralizó la construcción de la planta de montaje en México al menos hasta que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para el próximo 5 de noviembre.

"Creo que tenemos que ver lo que pasa con la elección. [El candidato presidencial republicano, Donald] Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México. Así que no tiene sentido invertir mucho en México si eso va pasar", declaró Musk durante una teleconferencia con analistas y medios de comunicación.

Hace una semana BusinessWeek publicó una entrevista con el exmandatario y candidato republicano en la que declaró: "Algo realmente malo está pasando allá en México. China está construyendo enormes plantas de automóviles. Van a dejar sin trabajo al UAW (sindicato de trabajadores del sector automotriz). Las están construyendo en México para fabricar autos para venderlos en Estados Unidos, ¿qué ganamos con esto?”.

Sobre el sector automotriz, el exmandatario sugirió que con el actual mandatario Joe Biden las empresas han optado por el nearshoring. “Eso no iba a suceder en mi época, ¿sabes por qué? Por qué detuve todo eso, todos se estaban mudando a México. Estaban construyendo en México, no tenían impuestos que pagar y los están vendiendo en Estados Unidos. Ni siquiera habría habido una industria automovilística si yo no hubiera impedido eso”, aseguró.

“[Las empresas chinas] van a llegar a fabricar automóviles en México… y creen que los van a vender del lado de la frontera [en Estados Unidos] sin pagar aranceles. Eso no va a pasar conmigo [como presidente]”, advirtió el magnate la semana pasada en un mitin en Grand Rapids, Michigan.

“No lo podrán hacer conmigo. Conmigo, se les aplicaría un nivel de arancel que estos autos no podrían materializarse. No pueden hacernos esto”, aseguró.

En México, sólo existe una fábrica de autos de una marca china, la cual es pequeña y de capital mexicano. Mientras, la marca de vehículos eléctricos china BYD anunció en mayo su nuevo modelo 'Shark', una camioneta 'pick-up' hibrida de tamaño mediano; al tiempo que anticipó la llegada de una nueva planta de la compañía a México.

La directora regional de BYD Americas, Stella Li, anunció entonces que instalarán una nueva planta de manufactura en el centro del país, sin dar más detalles. Li no dejó ver una fecha para iniciar con la construcción de la planta, puesto que dijo que todavía se está en pláticas para definir el sitio; aunque esperó que se ubique un predio a finales de 2024, a fin de ver su término en entre dos y tres años.

Mientras, el programa de los republicanos Estados Unidos primero: un regreso al sentido común dice que “nuestro déficit comercial de bienes ha crecido a más de un billón de dólares al año. Los republicanos apoyarán aranceles básicos sobre los bienes fabricados en el extranjero, aprobarán la Ley de Comercio Recíproco de Trump y responderán a las prácticas comerciales desleales. A medida que aumenten los aranceles a los productores extranjeros, los impuestos a los trabajadores, las familias y las empresas estadounidenses pueden bajar".

Trump también ha dicho que desea aplicar aranceles a socios comerciales y ningún impuesto a las propinas. Trump también ha planteado enormes aranceles que, según él, protegerán los empleos manufactureros de Estados Unidos, recordó AP.

*Con información de agencias

