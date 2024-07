La Suprema Corte de Estados Unidos, en un fallo histórico, determinó que Donald Trump tiene inmunidad "absoluta" para actos oficiales durante su presidencia pero no para actos no oficiales.

"Llegamos a la conclusión de que, en virtud de nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial exige que un ex presidente goce de cierta inmunidad frente a procesos penales por actos oficiales durante su mandato", escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. "Al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus principales poderes constitucionales, esta inmunidad debe ser absoluta".

Pero, añadió el jefe, no todos los actos son oficiales. "El Presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el Presidente es oficial. El Presidente no está por encima de la ley", escribió Roberts. "Pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del Presidente en el desempeño de las responsabilidades del Poder Ejecutivo bajo la Constitución".

De este modo, Trump podría reclamar inmunidad penal por algunas de las acciones que llevó a cabo en los últimos días de su presidencia, en una decisión que retrasará aún más un juicio por cargos federales de subversión electoral pendientes contra él.

En un caso inédito y con consecuencias potenciales sobre los límites del poder presidencial, los jueces votaron 6-3 y rechazaron la amplia demanda de Trump de inmunidad, lo que significa que los cargos no serán desestimados, pero dijo que algunas acciones estrechamente relacionadas con sus funciones básicas como presidente están fuera de los límites de los fiscales.

Roberts, que escribió para la mayoría, dijo que se necesitan más procedimientos en tribunales inferiores para determinar por qué conductas puede ser procesado.

La juez Sonia Sotomayor no ocultó su rechazo a la decisión. "Dejemos que el Presidente viole la ley, dejemos que se aproveche de su cargo en beneficio propio, dejemos que utilice su poder oficial para fines perversos. Porque si supiera que algún día puede enfrentarse a la responsabilidad de infringir la ley, no sería tan audaz e intrépido como nos gustaría que fuera. Ese es el mensaje de la mayoría hoy. Aunque estos escenarios de pesadilla nunca lleguen a producirse, y rezo para que nunca lo hagan, el daño ya está hecho. La relación entre el Presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el Presidente es ahora un rey por encima de la ley".

El caso de inmunidad ante el Supremo surge de un tribunal federal de Washington D.C., donde un gran jurado en agosto de 2023 le imputó tres cargos penales por intentar revertir los comicios que perdió frente a Biden en 2020 e instigar el asalto al Capitolio de 2021, que ocurrió cuando estaba prevista la certificación de los resultados electorales.

La defensa de Trump solicitó la anulación del juicio alegando que goza de inmunidad por haber sido presidente cuando ocurrieron los hechos.

No obstante, tanto la jueza encargada del caso en Washington D.C. como posteriormente una corte de apelaciones desestimaron estas peticiones, por lo que Trump elevó el asunto al Supremo, que lo estudió durante una vista judicial en abril. Con información de EFE

Si bien no consta en la Constitución ni en las leyes, los presidentes de Estados Unidos en activo han gozado históricamente de una inmunidad absoluta frente a procesos judiciales relacionados con sus funciones para así evitar una violación a la separación entre el poder ejecutivo y el judicial.

La defensa de Trump ha querido llevar esa doctrina legal un paso más allá, alegando que los expresidentes siguen gozando de inmunidad penal por actos cometidos durante su mandato. Sin embargo, la Fiscalía defiende que Trump no puede estar por encima de la ley.

Esta decisión podría tener consecuencias para otros casos a los que se enfrenta Trump en Georgia por sus intentos de invalidar los resultados electorales en estado, y en Florida por almacenar ilegalmente material clasificado en su mansión de Mar-a-Lago tras dejar la Presidencia.

