Beirut.- Al menos 18 personas murieron, entre ellas cuatro menores de edad, y otras 60 resultaron heridas en un bombardeo israelí efectuado anoche cerca del hospital gubernamental Rafic Hariri, ubicado a las afueras de Beirut, informó el Ministerio de Salud Pública libanés.

"El ataque del enemigo israelí en el área de Jnah, adyacente al hospital Rafic Hariri, llevó a un nuevo recuento de 18 muertos, incluidos cuatro niños, mientras que el número de heridos se elevó a 60 personas", dijo el departamento en un comunicado.

La tarde del lunes Israel bombardeó los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, y atacó diferentes zonas como Haret Hreik, Al Ruwais y Ghobeiry, donde precisamente la aviación israelí lanzó otra andanada de ataques a lo largo de la jornada del martes, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Tras el bombardeo cerca del hospital Rafic Hariri, que provocó "severos daños" en algunos de sus edificios, su director, Yihad Saadeh, dijo hoy en rueda de prensa que el personal del centro está trabajando a "máxima capacidad" y aseguró que no evacuarán la instalación bajo ningún concepto.

"Ayer sufrimos una agresión, no sabemos si fuimos objetivo o no, pero la agresión israelí no tiene líneas rojas. No podemos olvidar lo que pasó en la Franja de Gaza, donde se ataca a los hospitales y se ha destruido el sector sanitario por completo", denunció el responsable de este hospital, considerado uno de los más importantes del país.

Hospital afectado por ataque israelí seguirá operando

Asimismo, indicó que pese a que el centro cuente con marcas en su azotea para señalar que es un centro sanitario, "dos misiles pesados impactaron en la calle y tres edificios adyacentes al hospital fueron destruidos completamente", mientras que añadió que todavía "hay gente bajo los escombros".

"No evacuamos el hospital, ya no quedan más hospitales tras los ataques contra los hospitales del Dahye (los suburbios meridionales de Beirut), por eso seguimos trabajando y no pararemos", añadió.

Por su parte, el director general del Ministerio de Salud Pública, Fadi Senan, recordó que hasta la fecha los ataques de Israel han destruido "50 centros sanitarios, más de 150 ambulancias, han matado a 150 paramédicos y han dañado a 14 hospitales".

Más de 2 mil 400 personas han muerto y otras más de 11 mil 600 han resultado heridas en ataques de Israel contra el Líbano desde el 8 de octubre de 2023, cuando estallaron los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el grupo chií libanés Hezbolá en el marco de la guerra en la Franja de Gaza.





