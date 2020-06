Suben niveles de radioactividad de origen humano en norte de Europa

Estocolmo.- Finlandia, Suecia y Noruega registraron en los últimos días un inusual pequeño aumento de los niveles de radioactividad de origen humano, que es inofensivo para el hombre y cuya fuente se hallaría en Rusia, según un instituto holandés, y en Letonia, de acuerdo a otros indicios.

La Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCE), cuyas estaciones permiten medir los aumentos de radioactividad de origen civil, publicó un mapa en Twitter que marca la zona de origen probable de la fuente.

El sector cubre una tercera parte del sur de Suecia, la mitad sur de Finlandia, Estonia, Letonia, así como una amplia zona que rodea la frontera noroeste de Rusia, incluido San Petersburgo.

Estos isótopos (cesio 137, cesio 134 y rutenio 103, principalmente) "son muy probablemente de origen civil. Podemos indicar la región probable de la fuente, pero el TPCE no tiene el mandato para determinar el origen exacto", señaló en Twitter Lassina Zerbo, secretaria general de la organización con sede en Viena.

El productor ruso de electricidad nuclear Rosenergoatom desmintió cualquier incidente en las dos centrales que explota en esa región.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020