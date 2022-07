Sri Lanka: los videos que muestran qué hicieron los manifestantes tras tomar la casa del presidente

Sri Lanka.- Una multitud de manifestantes que reclaman la renuncia del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, tomaron por asalto su residencia oficial este sábado, según reportan los medios locales y muestran los videos caseros que fueron difundidos por las redes sociales.

Miles de personas tomaron las calles en la capital, en la mayor muestra de descontento hasta ahora contra un líder al que consideran responsable de la peor crisis económica del país en la memoria reciente.

Un impresionante video tomado desde una altura muestra a cientos de manifestantes que corrían hacia la casa del presidente y coreaban “Gota váyase a su casa”, en referencia el apodo del mandatario.

Los videos desde adentro de la residencia presidencial llamada Temple Trees, un edificio de la época colonial, situado junto al mar y símbolo del poder en Sri Lanka, mostraban a docenas de personas en la pileta de la residencia, mientras otros veían televisión y muchos grababan videos en sus pasillos celebrando la toma.

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z

