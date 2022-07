Sri Lanka: el presidente anuncia su renuncia tras ola de protestas que condujo a la toma del palacio presidencial

El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dijo que dimitirá de su cargo el 13 de julio, tras las protestas que sacudieron al país este sábado.

Mahinda Yapa Abeywardena, presidente del Parlamento, señaló que el presidente le había informado de su decisión.

Esta se produce después de que manifestantes ingresaran en sábado en la residencia privada del primer ministro, Ranil Wickramasinghe, y le prendieran fuego.

Imágenes de video que comenzaron a circular en las redes sociales muestran la vivienda en llamas.

Se desconoce dónde se encontraba el primer ministro cuando ingresaron los manifestantes.

El hecho ocurrió pocas horas después de que miles de manifestantes ocuparan la residencia oficial del presidente, Gotabaya Rajapaksa, en la capital del país, Colombo.

Poco antes, Wickremesinghe había ofrecido su renuncia para permitir la formación de un gobierno multipartidario, en vistas de las protestas masivas provocadas por la crisis económica sin precedentes que afecta gravemente al país.

Más temprano el sábado, manifestantes llegados de distintas partes del país irrumpieron en la residencia presidencial, exigiendo la renuncia del presidente.

Armados con banderas y pancartas, los manifestantes enfurecidos por el manejo del presidente Gotabaya Rajapaksa de la peor crisis económica en décadas, forzaron su paso ignorando a las fuerzas de seguridad.







Getty Images



Piscina del palacio residencial en Colombo, tomada por los manifestantes.



Frustrados por la inflación rampante, la escasez desde hace meses de combustible, medicinas e incluso comida (una situación que no ha hecho sino empeorar), comenzaron a marchar hacia la residencia oficial de Rajapaksa el sábado por la mañana.

La policía realizó disparos al aire y lanzó gases lacrimógenos que no lograron detener a la multitud.

Videos publicados en las redes sociales muestran a los manifestantes entrando a la piscina del palacio.



