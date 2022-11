SpaceX lleva semillas de tomate y otros suministros a la Estación Espacial Internacional

Miami.- El lanzamiento de la misión CRS-26 de la compañía privada SpaceX con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI), cuyo objetivo es llevar a la tripulación instalada en el laboratorio material para investigaciones científicas, suministros y equipos, despegó con éxito este sábado.

La NASA divulgó a través de las redes sociales el lanzamiento del cohete Falcon 9 y la nueva cápsula Dragon acoplada desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), que el pasado martes había tenido que posponerse debido a las malas condiciones meteorológicas.

New roll-out solar panels for a @Space_Station power supply boost and @NASASpaceSci experiments to help astronauts stay safe & healthy on long-duration missions launched today aboard @SpaceX's #CRS26 cargo resupply mission: https://t.co/XM42cC7GAr pic.twitter.com/74QtgTg89O

— NASA (@NASA) November 26, 2022