“Son verdugos y sádicos”: Ucrania acusa a Rusia de torturar soldados en sillas eléctricas

El gobierno de Volodimir Zelensky acusó este martes a las fuerzas rusas de torturas a las tropas de Ucrania en sillas eléctricas, una denuncia que ha cobrado fuerza en las últimas semanas, al recuperarse territorios que estaban en manos de efectivos del Kremlin.

“Otra cámara de tortura rusa en los territorios desocupados cerca de Kharkiv. Así es como se ve una silla eléctrica rusa. Solo que esto no es un instrumento de justicia para los criminales, sino una herramienta para los verdugos y sádicos rusos que torturaron a los ucranianos”, señaló el Ministerio de Defensa de Ucrania, en una publicación que acompañó con la foto de lo que, dijo, era una silla eléctrica utilizada por los soldados del Kremlin para torturar a las tropas ucranianas.

Another russian torture chamber in the de-occupied territories near Kharkiv.

This is what a russian electric chair looks like. Only this is not an instrument of justice for criminals, but a tool for russian executioners and sadists who tortured Ukrainians. pic.twitter.com/c0FIN2Mm1n

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 26, 2022