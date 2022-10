Solución de la primera ministra de Finlandia para terminar la guerra en Ucrania se vuelve viral

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, expresó en apenas 10 segundos cómo -para ella- debería terminar la guerra en Ucrania y el video de esa respuesta se hizo viral.

En un encuentro con los medios durante una cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Praga, un periodista extranjero se refirió al reciente discurso del presidente estadounidense Joe Biden sobre el aumento del riesgo de una amenaza nuclear y la posibilidad de un “Armagedón”.

“En su discurso de ayer, Biden señaló que Putin no bromeaba cuando hablaba de armas de destrucción masiva. Y se preguntó cuál podría ser la salida de Putin de la guerra”, dijo el periodista.

A lo que Marin, sin rodeos, respondió: “La salida del conflicto es que Rusia abandone Ucrania”.

“Esa es la forma de terminar el conflicto. Gracias”, zanjó la mandataria y se rió indignada.



Finnish prime minister Sanna Marin was asked about a potential off-ramp for Russia to end the war in Ukraine. Her reply: pic.twitter.com/VblWxkMuFc

