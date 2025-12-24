El domingo 14 de diciembre, el pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó la “Ley Electoral en materia de paridad”, más conocida como “Ley Esposa”. La nueva legislación establece que para las elecciones de 2027 los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes solo deberán postular mujeres para competir por la gubernatura estatal.

En los procesos electorales posteriores, las postulaciones alternarán entre hombres y mujeres en las candidaturas para asegurar que exista paridad en las boletas.

“Nunca ha existido una mujer gobernadora” en San Luis Potosí, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el jueves pasado, en un encuentro con medios. “Por primera vez hay una posibilidad real de que así sea”. El mandatario local explicó que la reforma a los artículos 36 y 72 de la Constitución del Estado, así como a los artículos 9, 11, 52 y 265 de la Ley Electoral, servirá para la aplicación de la “paridad total”, implementada en las pasadas elecciones de 2021.

Lee también Sheinbaum se pronuncia contra la llamada “Ley Esposa”; considera que no es necesaria

Pese a que la “Ley Esposa” se presenta como una modificación para fortalecer la paridad, diversos actores políticos han señalado que podría ser utilizada para favorecer en las candidaturas a figuras cercanas al gobernador, como la senadora Ruth Miriam González (PVEM), actual cónyuge de Gallardo.

Durante un encuentro con medios en la Ciudad de México, la Dirigente Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció el pasado 18 de diciembre que el partido presentará una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte analice la “Ley Esposa”.

Asimismo, la presidenta del partido guinda, advirtió que la norma es “una especie de simulación para promover ciertos perfiles”, pues considera que las normativas del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de igualdad de género son suficientes.

Lee también ¿Qué hay detrás de la Ley Esposa?

Otras “leyes esposa” se discutirán pronto

La “Ley Esposa” no es una propuesta exclusiva de San Luis Potosí. En Nuevo León, la iniciativa del expediente LXXVII-2025-EXP20259, presentada por Movimiento Ciudadano, propone reformas similares en materia de paridad de género, a la constitución local y a la legislación electoral, pero aún no ha sido dictaminada, ni votada en el Pleno del Congreso Local.

Mientras que en Hidalgo, estaba previsto que el lunes pasado se discutiera una iniciativa similar, sin embargo, la deliberación sobre la propuesta se trasladó al próximo periodo ordinario de sesiones, luego de que el gobernador Julio Menchaca hiciera un llamo público para analizarla a fondo y “prevenir impugnaciones”.

“Que lo analicen bien todos los Congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente los partidos ya tienen que presentar la paridad”, recomendó la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia matutina del 18 de diciembre. La mandataria reiteró que el INE ya tiene mecanismos que contribuyen a la paridad.

Esposas de 18 gobernadores ocupan puestos en gobierno

Las esposas de mandatarios locales ocupan puestos de gobierno en 18 estados gobernados por hombres en México. En 15 de estos casos, las cónyuges son presidentas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), ya sea de forma honoraria o como parte del patronato. La excepción es Socorro Ruiz, la finada esposa de Rubén Rocha Moya.

Paola Rodríguez López, esposa de Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, no trabaja en el DIF, pero sí es presidenta honoraria de “Inspira”, una oficina que busca implementar acciones y estrategias para mejorar la calidad de vida de las familias por medio de programas sociales. Ocurre algo similar con “AMAR a Nuevo León”, otro organismo con carácter social, de la cual Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León, es presidenta honoraria.

Lee también La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Desde que se creó el DIF en 1977, se estableció a la esposa del presidente en turno como presidenta honoraria del Consejo del DIF, el rostro y representante de la institución, pero en 2018, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó la conducción del organismo y este pasó a formar parte de la Secretaria de Salud federal. Sin embargo, a nivel local, la práctica persiste.