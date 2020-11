Seré un presidente que no busque dividir, sino unificar, dice Biden desde Delaware

Desde Delaware, el virtual ganador de la contienda electoral a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dirigió su primer mensaje al país luego de conocerse su victoria en las urnas frente a Donald Trump.

Con cubrebocas y apurado tras el primer mensaje de la noche dado por la próxima vicepresidenta de EU, Kamala Harris, el demócrata afirmó que "la gente de esta nación ha hablado; nos dieron una clara victoria. Una victoria convincente. Una victoria para "Nosotros el pueblo", gracias a 74 millones de votos", dijo Biden.

"Seré un presidente que no busque dividir, sino unificar. Busqué este cargo para restablecer el arma de esta nación. Me comprometo a ser un presidente que busque no dividir, sino unificar. Que no vea al votante demócrata o republicano, sino que vea a los Estados Unidos, para ganar la confianza de todos ustedes", afirmó Biden durante su mensaje.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este sábado que el lunes conformará una célula de crisis sobre el Covid-19 con "científicos y expertos líderes" para abordar la pandemia de coronavirus.

"El lunes estableceré un grupo de científicos y expertos líderes como asesores" para trabajar "en un plan que entrará en vigencia el 20 de enero de 2021", cuando está prevista su asunción, dijo Biden ante una multitud de simpatizantes reunidos en Wilmington, Delaware, para celebrar su victoria en las presidenciales estadounidenses.

