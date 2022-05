"Señor Biden, oiga nuestro llanto", dice abuela de la niña que llamó al 911 en tiroteo en Texas

Dora Mendoza, la abuela de Amerie Jo Garza, la niña heroína de 10 años que murió mientras llamaba al 911 para pedir ayuda, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al gobernador de Texas, Greg Abbott, escuchar su llanto, su palabra.

En una entrevista con León Krauze, en Univision, Mendoza urgió: "señor Biden, gobernador Abbott, por favor, escuchen nuestro llanto, de los padres, de los abuelos, de las hermanas, hermanos, de los familiares, por favor, escuchen nuestra palabra. Paren esto, senadores, por favor, hagan algo".

La familiar de Amerie Jo Garza pidió no olvidarlos, "no olviden a estos niños inocentes, incluida mi nieta, no los olviden dentro de dos o tre semanas, o un mes, y no dejen que esta tragedia vuelva a ocurrir, por favor, escuchen nuestra voz".

"Sólo estaba tratando de llamar a la policía"

El asistente médico Ángel Garza se apresuró a ir a la escuela e inmediatamente encontró a una menor cubierta de sangre entre los niños aterrorizados que salían del edificio, el martes, el día del tiroteo. "No estoy herido. Le disparó a mi mejor amiga”, le dijo la niña a Garza cuando le ofreció ayuda.

“Ella no está respirando. Ella sólo estaba tratando de llamar a la policía”. Su amiga era Amerie Jo Garza, la hija de Ángel Garza.

"Por favor, nuestros corazones están rotos por esto, nuestros corazones están rotos y ustedes no saben cómo estás familias van a pasar por este dolor, porque eran nuestros hijos, por favor, ayúddenos, se los ruego", dijo Mendoza, la abuela de Amerie Jo Garza.

Amerie era una niña feliz que hizo el cuadro de honor y le encantaba pintar, dibujar y trabajar en arcilla. “Ella era muy creativa”, dijo su abuela Dora Mendoza. “Ella era mi bebé. Cada vez que veía flores, las dibujaba”.



Asociación Nacional del Rifle alista convención

La Asociación Nacional del Rifle inicia su convención anual en Houston el viernes, y los líderes del poderoso grupo defensor del derecho a poseer armas se preparan para “reflexionar” — y desviar cualquier culpa— en torno a la masacre de 19 niños y dos maestras esta semana en una escuela primaria de Uvalde, Texas.

El expresidente Donald Trump y otros destacados republicanos participarán en el evento de tres días en el que la industria de armas de fuego promueve sus productos, el cual se prevé atraiga a manifestantes hastiados de la violencia con dichas armas.

Mientras que el presidente Biden y los congresistas demócratas han renovado las exhortaciones para que se implementen leyes más estrictas para el control de las armas, Phil Journey, miembro de la junta directiva del organismo, dijo que el enfoque debería estar en lograr un mejor cuidado de la salud mental y en tratar de prevenir la violencia con armas de fuego. Dijo que no apoyaría prohibir ni limitar el acceso a ellas.

Lee también: Casi una hora perdida: padres, enfurecidos por retraso de la policía en llegar a la primaria en Texas tras asesinato de 19 niños

La NRA —siglas en inglés de la asociación— indicó en una declaración en internet que los participantes en la convención “reflexionarán sobre” la masacre en la escuela de Uvalde, “rezarán por las víctimas, darán un reconocimiento a nuestros miembros patrióticos, y prometerán redoblar nuestro compromiso para hacer que nuestras escuelas sean seguras”.

Dos legisladores republicanos por Texas que iban a hablar el viernes —el senador John Cornyn y el representante Dan Crenshaw— decidieron no participar debido a lo que sus asistentes dijeron eran cambios en sus agendas.

El gobernador Greg Abbott y el senador Ted Cruz, ambos republicanos, aún aparecían en la lista de oradores, y Trump dijo el miércoles que planeaba asistir.

Lee también: Indocumentado, transexual... las mentiras que circularon alrededor del tirador de Texas

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/rcr