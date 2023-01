Se suicida exjueza que investigó por su cuenta caso de prostitución en Las Vegas

Una exjueza de Las Vegas que renunció al cargo en 2021 se suicidó el viernes, reportaron medios de Estados Unidos.

Se trata de Melanie Andress-Tobiasson, de 53 años, quien renunció antes de una audiencia por cargos de ética. El juicio estaba programado para comenzar en 2021. Como parte de un trato, su renuncia resultó en la anulación del proceso.

La exjueza enfrentó una lista de cargos relacionados con pedirle a la policía que investigara una tienda de ropa donde trabajaba su hija; ella creía que era una fachada para la prostitución, recordó 8 News Now.

Tobiasson afirmó que el local era un club nocturno sin licencia para menores de edad y un frente para la prostitución, y Sarah, su hija, que tenía 16 años en ese momento, dijo que estaba "aterrorizada" de Shane Valentine, quien dirigía el comercio.

Tobiasson criticó al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas por ignorar la información que proporcionó, al decir que estaba tratando de salvar a su hija del tráfico sexual, detalló el medio.

La acusaron de interferir en otra indagatoria

La policía rastreó el teléfono de Tobiasson y dijo que estaba interfiriendo con una investigación, según la denuncia. El FBI estaba llevando a cabo su propia investigación sobre la unidad al mismo tiempo, según descubrieron los investigadores de 8 News Now. Posteriormente cerraron el caso sin acusar a ningún oficial.

En una denuncia, se alegó que ella no cumplió ni respetó la ley y permitió que los intereses y las relaciones familiares influyeran en su conducta.

La comisión alega que Tobiasson declaró públicamente que se acercó al abogado de Valentine en un momento y "le indicó que le dijera a Valentine que si volvía a llamar a su hija 'se encargaría ella misma'".

A fines de 2016, las autoridades vincularon inicialmente a Valentine con un tiroteo en la casa de una mujer después de que su hijo y su novia fueran encontrados muertos dentro de un apartamento en el suroeste del valle, pero los fiscales no llegaron a identificar a Valentine como sospechoso del asesinato de Sydney Land, de 21 años, y Nehemiah “Neo” Kauffman, de 20.

Tobiasson se acercó a la madre de Land y "comenzó a investigar personalmente el caso" porque pensó que Valentine era el responsable, según la denuncia.

La madre de Sydney, Connie Land, quedó frustrada tras la renuncia de la exjueza. “Su renuncia es sólo una confirmación de su culpabilidad y para mí, eso es un reconocimiento sin decirlo”, dijo. KTNV recordó que Tobiasson dijo que no tiene mala voluntad hacia Connie Land, pero que no planeaba hablar con ella en el futuro. Land mencionó que no tenía nada que decirle a la exjueza. La renuncia “fue su forma fácil de evitar tener que responder algunas preguntas muy difíciles que se habrían hecho en una audiencia”, dijo Connie.

Los detectives se enteraron de la actividad de la exjueza, según los cargos, e iniciaron una investigación sobre ella, llegando incluso a rastrear sus registros telefónicos. También alegaron que tenía vínculos con un hombre llamado 'Anthony Danna' que era una 'figura del crimen organizado conocida y documentada'.

Durante una entrevista con I-Team, de 8 News Now, Tobiasson admitió que, en ocasiones, recurrió a proxenetas y prostitutas para obtener información en lugar de a la policía.

“El problema es que ya no creo que estemos en peligro por culpa de los proxenetas”, dijo entonces. “Tengo más miedo de los vicedetectives y de aquellos que están tratando de encubrir esto. Eso es lo que tengo miedo ahora”.

“Me han vilipendiado, mentido y acusado de malas acciones, cuando en realidad lo que hice fue apropiado y debería ser aplaudido”, dijo Tobiasson. “Renuncio porque me han aterrorizado y mentido sobre mí durante tres años”.

Agregó: “La conclusión es que no renuncié porque hice algo malo. Renuncié porque me han acusado de hacer cosas completamente apropiadas. Llamé a la policía y denuncié un delito, y no hicieron nada. Nunca he interferido en la investigación", reportó Las Vegas Review-Journal en abril de 2021.

Tobiasson se graduó de la escuela secundaria Bishop Gorman y ganó la reelección varias veces. Trabajó para la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Clark antes de ocupar el cargo en 1999.

El trabajo, dijo la exjueza, “era mi pasión, mi diversión, mi amor. Y merecía poder anunciar mi renuncia de una manera que dignificara mi carrera, y me volvieron a privar de una oportunidad por rencor. Esta era su última oportunidad de dispararme y lastimarme”.

De acuerdo con Las Vegas Review-Journal, cuando se le preguntó a la exjueza sobre sus planes, dijo: "Voy a hacer lo que quiera por el resto de mi vida".

