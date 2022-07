Se registra tiroteo en Peck Park en Los Ángeles, California; reportan al menos 7 personas heridas

La tarde de este domingo, se registró un tiroteo cerca de una exhibición de autos en Peck Park en California, Estados Unidos, en donde al menos 4 hombres y 3 mujeres resultaron heridas.

Por medio de un comunicado, la agencia de seguridad humana y contra incendios de Los Ángeles notificó el hecho e informó que tres de los pacientes sufrieron heridas de bala, incluidos un hombre y una mujer, ambos transportados en estado crítico.

"Alrededor de las 3:50 pm, los oficiales de la División del Puerto respondieron a las llamadas al 911 sobre un tiroteo con múltiples víctimas en Peck Park. NO es una situación de tirador activo. PIO está en camino. Número desconocido o condición de las víctimas en este momento", se lee en el tuit de la agencia.

LAPD News: Around 3:50 p.m. Harbor Division officers responded to 911 calls of a shooting with multiple victims at Peck Park. NOT an active shooter situation. PIO is enroute. Unknown number or condition of victims at this time.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 25, 2022