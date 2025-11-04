Tokio.- Las acciones de la desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo se dispararon 10% en la apertura de la Bolsa de Tokio, tras su positivo informe financiero del primer semestre, durante el que su beneficio neto aumentó un 83 % gracias al desempeño de Switch 2.

Nintendo fue la segunda empresa más negociada en el arranque de los intercambios bursátiles en Tokio, y durante el primer cuarto de hora sus acciones llegaron a subir hasta 10.2% y se intercambiaron puntualmente a 14 mil 265 yenes (unos 93 dólares) el título, antes de moderar su subida.

El alza bursátil de la empresa con sede en Kioto, en el oeste japonés, se produce un día después de presentar el informe financiero de su primer semestre fiscal (abril-septiembre), en el que dio cuenta de un incremento del 83.1% interanual en su beneficio neto y del 110.1% en su facturación, impulsado por las fuertes ventas de su nueva consola, Switch 2.

La nueva Nintendo Switch 2

Nintendo vendió 10.36 millones de unidades de la consola desde su lanzamiento el 5 de junio hasta finales de septiembre, mientras que las ventas de juegos alcanzaron los 20.62 millones de copias en dichos seis meses, entre ellas nueve mil 57 millones de 'Mario Kart World', el nuevo título de su exitosa franquicia de conducción; así como 3.49 millones de copias de 'Donkey Kong Bananza'.

Mientras tanto, siguió vendiendo también consolas y contenido para su consola previa, la Switch, la más vendida de su historia.

La firma nipona, que publicó sus resultados poco después del cierre de la sesión bursátil del martes, también mejoró sustancialmente sus previsiones para la totalidad del ejercicio, que concluirá el 31 de marzo de 2026.

¿Cuánto mejoró la empresa nipona?

La empresa nipona mejoró 16.7% su previsión de beneficio neto para el ejercicio, que espera que ascienda a 350 mil millones de yenes (unos dos mil 280 millones de dólares), lo que marcaría un incremento del 25.5% interanual, y prevé que su facturación por ventas se incremente 93.1% a tenor del buen rendimiento que está teniendo la nueva plataforma.

Los resultados del primer semestre no incluyen el impacto en sus cuentas del lanzamiento el 16 de octubre de 'Leyendas Pokémon: Z-A", lo más reciente de la exitosa franquicia de Game Freak, distribuida por Nintendo, y en meses sucesivos tiene previsto publicar otros títulos esperados como 'Kirby Air Riders' o 'Metroid Prime 4: Beyond'.

