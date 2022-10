Se acabó el amor: británico que dejó a su pareja por refugiada ucraniana la abandona y ella regresa a su país

El escándalo que atrajo la atención de los británicos durante meses parece haber llegado a su fin. La refugiada ucraniana que se enamoró de un británico que tenía pareja e hijos regresó a su país, después de que él la abandonara.

Sofiia Karkadym llegó el 4 de mayo a vivir a West Yorkshire, Inglaterra, a la casa de la pareja conformada por Tony Garnett y Lorna, quienes comparten dos hijas de tres y seis años de edad.

Pero con la convivencia llegó el amor. Lorna, al darse cuenta de lo que ocurría, le pidió a Sofiia que se fuera de su casa pero, para su sorpresa, Tony le dijo que él se iba con la ucraniana.

El romance desató un gran escándalo, y Lorna acusó a la ucraniana de ser una “roba maridos”, algo que ella negó, diciendo que ellos ya tenían problemas.

Tiempo después, Tony informó que Sofiia sufría de una ceguera parcial que implicaba una cirugía y meses de recuperación. También compuso una canción en respuesta a las críticas por su relación.

Pero el amor no le duró mucho. Este lunes, Sofiia, de 22 años, tomó un vuelo desde el aeropuerto de Manchester a Polonia, para luego emprender el regreso en autobús a Kiev, con su familia, informó el diario The Sun.

“Vuelvo a Ucrania por la situación que tenemos Tony y yo aquí en Inglaterra”, dijo ella al medio británico. “Necesito el apoyo de mi familia y porque hace seis meses que no los veo. Necesito ir por mí misma y cuidarme”.



Tony, contó la mujer, la abandonó y ella estaba viviendo ya en un albergue. “No tenía un plan para la siguiente etapa, así que tengo que volver a casa”, detalló.

Reconoció que la reacción de los británicos por su relación le afectó. Aun así, afirma que los británicos son gente muy generosa y les agradece el haberla recibido y ayudado cuando salió de Ucrania, en medio de la guerra con Rusia.

Sofiia explicó a The Sun que cuatro meses de estar con Tony, éste la dejó, sin dinero y viviendo en el albergue. Lo acusó de haberla tratado como una esclava doméstica y de no mover un dedo, mientras ella se encargaba de cocinar y limpiar.

También dijo que utilizaban sus beneficios de 500 libras al mes para pagar la comida y las facturas, mientras que él se dedicaba a apostar dinero en internet.

Cuando él la echó de la casa que rentaban, ella agarró fuerzas de donde pudo. “No dejaré que gane. Las mujeres ucranianas son fuertes. Vladimir Putin no nos destruirá, y Tony Garnett no me destruirá a mí”.

Al mismo tiempo, dice alegrarse de que esa tortuosa historia de amor haya acabado.

“Cuando nos juntamos, él estaba decidido a contárselo a todo el mundo y durante un tiempo todo el mundo me culpó de haber dividido a su familia. Ahora el mundo sabe la verdad. Saben que es un imbécil y que ha sido la causa de todo el dolor”.

Lee también: ONU otorga premio a Angela Merkel por su trabajo a favor de refugiados

agv