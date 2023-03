Moscú.- Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, expresaron hoy en una declaración conjunta su "gran preocupación" por el reforzamiento de los lazos militares de la OTAN con los países de la región de Asia-Pacífico.

En particular, Moscú y Beijing se oponen a la formación en Asia-Pacífico de bloques militares que promuevan el antagonismo.

El documento manifiesta la preocupación de rusos y chinos con los presuntos planes de EU de desplegar misiles de medio y pequeño alcance en dicha región y también en Europa.

También se pronunciaron contra los intentos de desestabilizar la situación de seguridad en el Noreste de Asia.

Llaman a la moderación en el conflicto coreano

Llaman a las partes implicadas en el conflicto coreano a mostrar moderación y hacer todos los esfuerzos a su alcance para rebajar la tensión, y a EU a respetar los intereses de Corea del Norte.

En cuanto a Ucrania, invitan a cesar cualquier paso destinado a prolongar las acciones militares con el fin de evitar una degradación de la crisis y la entrada del conflicto en "una fase descontrolada".

Rusia y China destacan que su relación no representa una alianza político-militar al estilo de la Guerra Fría, ya que no tiene un carácter de confrontación y no está dirigida contra un tercer país.

El documento pide a la Alianza Atlántica respetar estrictamente el carácter regional y defensivo del bloque, los intereses de otros Estados y no inmiscuirse en los asuntos internos de los países.

Rechaza la utilización de los principios democráticos como instrumento político para ejercer presión sobre otros países sobre la base de la contraposición entre democracia y autocracia.

Ambos países se oponen al despliegue por parte de las potencias nucleares de armamento estratégico fuera de sus fronteras e instan a retirarlo a aquellas que ya lo han hecho.





