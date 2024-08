El candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. anunció que "suspende" su campaña para las elecciones de noviembre en Estados Unidos y pidió el voto para el republicano Donald Trump en una decena de estados claves.

"Ya no creo que tenga un camino realista de victoria electoral", dijo Kennedy, durante un discurso en Arizona (sur), pero pidió a sus simpatizantes que voten por él en el resto de los estados en los que mantendrá su nombre en las papeletas.

“Tres grandes causas me llevaron a entrar en esta carrera en primer lugar, principalmente, y estas son las principales causas que me persuadieron a dejar el Partido Demócrata y postularme como independiente, y ahora a dar mi apoyo al presidente Trump”, remarcó.

Señaló: “No voy a dar por terminada mi campaña, simplemente la estoy suspendiendo, no la estoy poniendo fin. Mi nombre seguirá en la boleta electoral en la mayoría de los estados”.

“Podría llegar a la Casa Blanca en una elección contingente” si el expresidente Trump o la vicepresidenta Kamala Harris reciben los 270 votos electorales necesarios, afirmó.

“En el fondo, ya no creo que tenga un camino realista hacia la victoria electoral frente a esta censura sistemática e implacable y al control de los medios de comunicación. Por eso, no puedo, en conciencia, pedirle a mi personal y a mis voluntarios que sigan trabajando largas horas, ni pedirle a mis donantes que sigan donando cuando no puedo decirles honestamente que tengo un camino real hacia la Casa Blanca”, dijo Kennedy.

Kenned declaró que Trump pidió “incorporarlo a su administración” durante su conferencia de prensa en Phoenix el viernes. Kennedy dijo que la oferta llegó en dos reuniones con Trump, la primera en los días posteriores al intento de asesinato contra Trump en julio, y una segunda reunión semanas después.

“En esas reuniones, él sugirió que uniéramos nuestras fuerzas como un partido de unidad. Hablamos del equipo de rivales de Abraham Lincoln, ese acuerdo nos permitiría discrepar públicamente y en privado y furiosamente, si fuera necesario, sobre temas en los que diferimos, mientras trabajamos juntos en los temas existenciales en los que estamos de acuerdo”, dijo.

Comenzó sus comentarios hablando de por qué abandonó el Partido Demócrata y por qué decidió postularse como independiente.

También habló sobre los desafíos que enfrentó su campaña para conseguir aparecer en las papeletas electorales de los estados.

“Los detractores nos dijeron que estábamos escalando una versión de cristal del Monte Imposible. Lo primero que quiero decirles es que les demostramos que estaban equivocados”, afirmó Kennedy.

Su familia le da la espalda.

"La decisión de nuestro hermano Bobby de apoyar hoy a Trump es una traición a los valores que nuestro padre y nuestra familia más aprecian", dijo en X su hermana, Kerry Kennedy, activista de derechos humanos.

"Es un triste final para una triste historia", añadió.

La suspensión de la campaña de Kennedy se produjo un día después de que Harris cerrara la convención demócrata que la invistió con un discurso en el que pidió dejar atrás "la amargura, el cinismo y las batallas divisivas del pasado" para abrazar "un nuevo camino", cuando faltan 10 semanas para las elecciones.

Lee también Arrestan a hombre de Arizona por amenazas de muerte a Trump en redes sociales

Trump agradece apoyo de Robert F. Kennedy Jr.

Al respecto, el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, agradeció a Kennedy Jr. el apoyo electoral que le entregó.

"Quiero dar las gracias a Bobby. Es algo muy bonito lo que hizo y realmente importante. Es un gran tipo, respetado por todos", afirmó Trump en un acto de campaña en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

Trump, que tiene previsto viajar a Arizona esta noche, ha anunciado que habrá un “invitado especial” en su mitin de hoy.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc