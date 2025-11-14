Más Información

El celebró este viernes su 77 cumpleaños con un viaje a , que muestra su determinación a asumir plenamente sus funciones a pesar de su cáncer.

El monarca se desplazó junto a su esposa Camila para asistir a una recepción por el 200º aniversario del , una joya de la historia galesa, e inaugurar un depósito de trenes.

Una jornada intensa, acorde con la agenda del soberano en los últimos meses, a pesar de sufrir un cáncer, del que no se ha difundido su naturaleza.

El monarca, que anunció su enfermedad en febrero de 2024, ha cumplido este año un número récord de compromisos desde su llegada al trono en septiembre de 2022, según el diario Daily Express.

En septiembre, el monarca recibió con gran pompa al presidente estadounidense Donald Trump en el Castillo de Windsor.

En esa ocasión protagonizó un ejercicio de alta diplomacia, sugerido por el primer ministro, el laborista Keir Starmer, decidido a mantener la relación privilegiada entre Londres y Washington.

Viajes al extranjero del monarca británico

Aunque la mayoría de sus desplazamientos se limitan a Reino Unido, Carlos III también ha realizado algunas salidas al extranjero.

La pareja real estuvo en Canadá, en mayo, y en el Vaticano, primero en abril y luego en octubre, en un viaje marcado por una inédita oración conjunta con el papa León XIV.

Todo ello sin mostrar signos de debilidad, pareciendo desmentir los rumores recurrentes sobre un deterioro de su estado de salud.

El Palacio de Buckingham nunca precisó el tipo de cáncer que padece el monarca, alimentando las especulaciones, señaló el jueves Robert Jobson, especialista en la monarquía y autor de un nuevo libro titulado "El legado de los Windsor: una dinastía real de secretos, escándalo y supervivencia".

Fotografía de archivo de los reyes británicos Carlos III y Camila, en el Castillo de Windsor (Reino Unido). Foto: EFE
Fotografía de archivo de los reyes británicos Carlos III y Camila, en el Castillo de Windsor (Reino Unido). Foto: EFE

Aunque "no se puede esperar que esté al 100%" y ha "cambiado" hábitos, y ahora "duerme la siesta por la tarde", el monarca "cumple con sus compromisos y sigue haciendo todo lo que se espera de un rey", indicó Jobson a un grupo de periodistas.

De hecho, Carlos "ama su trabajo y eso es lo que lo mantiene en pie", confió la reina Camila durante su visita a Roma en abril.

El rey también ha tratado en las últimas semana de aplacar las críticas hacia la monarquía, reavivadas por los últimos giros del escándalo que rodea a su hermano Andrés, por sus vínculos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Problemas familiares

A finales de octubre, en un asunto que lleva minando desde 2011 la popularidad de la monarquía más famosa del planeta, Carlos decidió retirar a Andrés su título de príncipe y obligarlo a abandonar su residencia en la finca de Windsor.

A ese mal momento personal de Carlos III, se une al distanciamiento con su hijo menor, Enrique.

Al mismo tiempo, su hijo mayor y heredero de la corona, Guillermo, es cada vez más visible.

En una reciente entrevista, Guillermo dijo querer "aportar un poco de cambio" al funcionamiento de la monarquía.

El hijo mayor de Carlos III realizó una visita destacada a Brasil la semana pasada con motivo de la COP30, retomando el papel de defensor del medioambiente que caracteriza a su padre.

Guillermo, junto a su esposa Catalina, símbolos de una realeza rejuvenecida, siguen siendo los miembros más populares de la familia real.

Tres cuartas partes de la población británica tienen una opinión positiva de ellos, según una encuesta del instituto YouGov, publicada a finales de octubre, frente al 62% en el caso de Carlos.

