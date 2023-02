“Restauremos la justicia para Ucrania y el mundo”: embajadora Oksana Dramarétska

En vísperas del primer aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania, los embajadores de Ucrania, Polonia y la Unión Europea organizaron, con la ayuda de la rectora de la Universidad Claustro de Sor Juana, un concierto en conmemoración de las víctimas de la agresión rusa.

“Ucrania no sólo ha detenido la invasión, sino que también ha podido liberar casi la mitad de sus territorios ocupados por los rusos. Rusia se ha convertido en un paria mundial. Ucrania ha dejado claro que no aceptará la paz a cualquier precio. No aceptaremos nada que mantenga ocupados los territorios ucranianos y ponga a nuestro pueblo a merced del agresor”, dijo la embajadora ucraniana Oksana Dramarétska previo al inicio del concierto.



Los embajadores en México de Polonia, Maciej Zietara; de Ucrania, Oksana Dramarétska, y de la Unión Europea, Gautier Mignot. FOTO: GUADALUPE GALVÁN. EL UNIVERSAL

Tras agradecer a todos los países que, como Polonia, han apoyado a Ucrania, a los refugiados, advirtió que “hoy no se trata sólo de Ucrania. El brutal ataque de Rusia destruyó la seguridad global y puso en peligro a todas las naciones”. Esta guerra, afirmó, “debe terminar”. “Se debe restaurar la justicia para Ucrania, para Europa y para el mundo entero”, concluyó.

A su turno, el embajador de Polonia, Maciej Zietara, recordó las palabras del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante un discurso reciente en Kiev: “La Unión Europea está con ustedes, estamos con ustedes el día de mañana y por cuanto tiempo sea necesario. Un futuro más promisorio les espera con la Unión Europea. No puede haber una Europa independiente y segura sin una Ucrania independiente y segura. No puede haber una Europa libre sin una Ucrania libre”. El embajador de la Unión Europea, Gautier Mignot, coincidió.

Zietara lamentó que “demasiadas veces, en la historia del siglo 19 y 20, los países de la Europa central y oriental fueron sacrificados por las potencias en nombre de la Real Politik”. En ese sentido, el cambio que ha ocurrido con el apoyo a Ucrania no es sólo una transformación “en la política exterior. Es un cambio de paradigma para muchos países. Es lo que Josep Borrell [Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad] llamó el despertar geopolítico de la Unión Europea. Tenemos que estar con Ucrania hasta que consiga la victoria final y afiance su independencia. Que viva Ucrania”.

La rectora de la Universidad, Maestra Carmen López-Portillo Romano, anfitriona del evento, dijo que “desde el lenguaje universal de la música hoy unimos nuestras voces en contra de la guerra, de la agresión, para conmemorar a las víctimas. Para abrir en este claustro que es un espacio de defensa de la justica, de la paz y los derechos humanos, un espacio de esperanza, de solidaridad y de construcción de paz”.



La rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Maestra Carmen López-Portillo Romano. FOTO: GUADALUPE GALVÁN. EL UNIVERSAL

En la primera parte del concierto un coro cantó la canción tradicional ucraniana “Nada un pato sobre el Tisza”. Luego vino el concierto de cámara, con el pianista Jozef Olechowski, de origen polaco; el violinista Pawel Sliwinski y en el cello, Iván Koulikov. Al evento asistieron también algunos funcionarios de la política mexicana, como el diputado Salomón Chertorivsky.

Además del concierto, habrá otros actos conmemorativos por el primer aniversario de la guerra: una noche de cine, una obra de teatro y una misa, así como el acto #365díasdeguerra que se llevará a cabo el viernes 24 por la tarde en el Ángel de la Independencia.

