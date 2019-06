Reportan un muerto tras accidente de helicóptero en Manhattan

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que el accidente de un helicóptero que se estrelló contra un edificio en Manhattan dejó un muerto.

A través de Twitter, las autoridades señalaron que el fuego que se generó tras el choque ya fue sofocado.

Medios locales señalan que podría tratarse del piloto, aunque autoridades no han confirmado la información. Se desconoce si en la aeronave viajaban más personas.



#FDNY members remain on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash onto building. The fire has been extinguished. There is currently one fatality reported.

— FDNY (@FDNY) 10 de junio de 2019