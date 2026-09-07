Tres hombres fueron hospitalizados tras un apuñalamiento ocurrido la madrugada del lunes en el barrio de Crown Heights, en Brooklyn, Nueva York, informan medios estadounidenses.

De acuerdo con Fox News, los ataques ocurrieron en dos incidentes separados poco antes de las 6 de la mañana, cerca de la intersección de la avenida Utica y la calle Carroll, horas antes del inicio del New York Carnival Parade.

Las víctimas, de 26, 36 y 32 años, sufrieron lesiones graves. Dos de los hombres recibieron puñaladas en el cuello y actualmente se recuperan en condición estable. La tercera víctima recibió una puñalada en el rostro y permanece en condición crítica.

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Investigadores creen que un mismo sospechoso podría estar relacionado con los tres apuñalamientos. Los primeros informes hablan de un sospechoso de tez oscura, vestido con pantalones vaqueros grises y una camiseta oscura.

El sujeto huyó en una dirección que no ha sido determinada y hasta este momento no se reportan detenidos. Las autoridades investigan las circunstancias de los ataques.

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El New York Carnival Parade reúne a miles de personas en Brooklyn. Sin embargo, en los últimos años se ha visto empañado por actos de violencia, por lo que las autoridades decidieron este año reducir su duración.

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“Hemos sido testigos de tiroteos en el recorrido del desfile y sus alrededores que han puesto en peligro a personas inocentes y han empañado esta increíble tradición”, dijo la comisionada de la policía, Jessica Tisch. “Quiero dejarlo muy claro: este año habrá tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia”.

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