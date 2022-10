Reportan tiroteo afuera de un funeral en Pittsburgh; hay seis baleados

Autoridades informaron de un tiroteo, que dejó seis personas heridas de bala, en Pittsburgh afuera de un funeral. Se escucharon disparos en el área de Brighten Heights.

Las autoridades dijeron que cinco de las víctimas fueron trasladadas al Hospital General de Allegheny y una víctima al Hospital de Niños. La policía no confirmó si eso significa que una víctima es un menor, indicó WPXI, afiliada a NBC.

La portavoz de Seguridad Pública de Pittsburgh, Amanda Mueller, no dijo específicamente dónde se realizaron los disparos, pero sí señaló que hay una iglesia en la cuadra 3700 de Brighton Road donde la policía respondió.

FUNERAL SHOOTING: Chopper 11 was over the Destiny of Faith Church in Brighton Heights where 6 people were shot outside a funeral.

— WPXI (@WPXI) October 28, 2022