Reportan que el aborto ahora es ilegal en Alabama, en EU

Washington.- La Corte Suprema eliminó este viernes las protecciones constitucionales de las mujeres para el aborto, un cambio fundamental y profundamente personal para la vida de los estadounidenses después de casi medio siglo bajo Roe vs Wade. Es probable que la revocación del histórico fallo judicial provoque la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados.

Según Associated Press, las tres clínicas de aborto de Alabama dejaron de realizar abortos este viernes debido a preocupaciones de enjuiciamiento en virtud de la ley de 1951, dijeron los propietarios y representantes de las clínicas.

Condenan servicios de aborto; "violan la ley"

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, un crítico de Roe, dijo que los proveedores de servicios de aborto violan la ley estatal, “debería cesar y desistir de inmediato de las operaciones”.

Además, la procuradora general Leslie Rutledge certificó la anulación de Roe vs Wade en Arkansas el viernes.

"Personalmente, estoy agradecido por el fallo de la corte de hoy porque luché durante varias décadas por mayores protecciones para los no nacidos a lo largo de mi vida política y como gobernadora", dijo el gobernador Asa Hutchinson. "Me complace la decisión de la corte porque la gente de Arkansas ha declarado que la política pública de este estado es proteger la vida de los no nacidos".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/acmr