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Juba, Sudán del Sur. Una se estrelló en las afueras de la capital de , lo que causó la muerte de los 13 pasajeros y del piloto el lunes, informó la autoridad de aviación civil del país.

La autoridad indicó que los reportes preliminares señalan que la avioneta pudo haberse estrellado debido a adversas que provocaron poca visibilidad.

Entre los ocupantes había dos ciudadanos kenianos y el resto eran sursudaneses, de acuerdo con funcionarios.

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La autoridad de aviación civil señaló que se envió un equipo al lugar, a unos 20 kilómetros (12 millas) de Juba, para recabar información y apoyar a los .

Videos del lugar del desplome compartidos en redes sociales mostraban los restos de la aeronave en llamas. La ubicación en los videos parecía montañosa y con niebla.

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