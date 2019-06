Trump dice a Reino Unido que se marche de las negociaciones del Brexit si no le dan lo que pide

Londres.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Reino Unido debería negarse a pagar los 39 mil millones de libras correspondientes a su divorcio de la Unión Europea y "alejarse" de las conversaciones del Brexit si Bruselas no le concede lo que quiere.

En una entrevista con el periódico Sunday Times, antes de su visita de estado a Reino Unido que se inicia el lunes, Trump dijo que el próximo líder británico debería enviar al archidefensor del Brexit, Nigel Farage, a conducir las conversaciones con la Unión Europea.

Trump dijo que Reino Unido debe dejar la UE este año.

"Tienen que hacerlo", dijo.

"Tienen que cerrar ese trato. Si no consiguen lo que quieren, me iría. Si no consigues un trato justo, te marchas", enfatizó.

Trump reiteró su respaldo a los candidatos para suceder a la primera ministra Theresa May que han dicho Reino Unido debe irse del bloque en la fecha de vencimiento del 31 de octubre con o sin un acuerdo.

Los candidatos incluyen al exsecretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, a quien Trump elogió en una entrevista con el periódico Sun el viernes, además del exministro del Brexit, Dominic Raab, y el ministro del interior, Sajid Javid.

Trump también dijo que fue un error de los conservadores no involucrar a Farage, el líder del Partido Brexit, en las negociaciones con Bruselas luego de su éxito en las elecciones al Parlamento Europeo el mes pasado.

"Me gusta mucho Nigel (Farage). Tiene mucho que ofrecer, es una persona muy inteligente ", dijo Trump. "No lo van a incluir, pero piensen en lo bien que lo harían si lo hicieran. Simplemente no se han dado cuenta todavía".

Sobre la ley de divorcio de Brexit, Trump dijo: "Si yo fuera ellos, no pagaría 50 mil millones de dólares. Es una cifra enorme".

Trump también señaló que tendría que "conocer" al veterano líder de la oposición del socialista Partido Laborista, Jeremy Corbyn, antes de autorizar a la inteligencia de Estados Unidos a compartir temas sensibles con un gobierno de extrema izquierda.

Advirtió a los ministros británicos que deben tener cuidado de no poner en riesgo el intercambio de inteligencia al permitir que la firma china Huawei Technologies Co. Ltd ingrese a la nueva red de teléfonos móviles 5G de Reino Unido.

