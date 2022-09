Al funeral de Estado de la reina Isabel II, que se celebra hoy en Londres, asisten cientos de dignatarios invitados, además de miles de personas que se han reunido a lo largo del recorrido de la procesión fúnebre para dar el último adiós a la monarca.

Sin embargo, no son los únicos. También los amados corgis de la reina, Muick y Sandy, se hicieron presentes.

La cadena BBC News los captó mientras esperaban el paso de la procesión que llevaba el féretro de la monarca a la Capilla de San Jorge, donde tras un servicio religioso será enterrada al lado de su marido, el príncipe Felipe.

Los pequeños perros color arena con orejas puntiagudas tuvieron una presencia permanente en la corte de Isabel II, a la que seguían por cada habitación del Palacio de Buckingham, además de aparecer en fotos y retratos oficiales.

The Queen’s corgis, Muick and Sandy, sit in the forecourt of Windsor Castle to greet Her Majesty. pic.twitter.com/H02sPv17mY

— Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022