Londres.- Un emotivo servicio religioso reunió este viernes, en la catedral de San Pablo de Londres, a algunos de los principales representantes políticos del Reino Unido y cerca de 2 mil ciudadanos británicos para rendir tributo a la reina Isabel II, fallecida la víspera a los 96 años de edad, tras más de siete décadas de reinado.



Al inicio de la ceremonia, en el templo se escuchó el primer discurso a la nación del nuevo rey Carlos III, grabado previamente en el Palacio de Buckingham, en el que ensalzó la figura de su madre y recalcó su profunda vinculación con la Iglesia anglicana, liderada por el jefe de Estado británico.

Al final de la misa, se entonó por primera vez de manera oficial el himno nacional con las palabras "Dios salve al rey", en lugar del "Dios salve a la reina" que ha prevalecido en las últimas siete décadas.

La primera ministra, Liz Truss, leyó durante la ceremonia un fragmento de la Biblia ante los presentes en la catedral londinense.

"No vivimos para nosotros y no morimos para nosotros. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así pues, ya vivamos o muramos, somos del Señor", expresó Truss.



Los ministros de Economía, Kwasi Kwarteng, y el de Exteriores, James Cleverly, así como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, estaban entre los presentes en el acto religioso, al que no asistieron miembros de la familia real.

También acudieron a la misa la viceprimera ministra, Thérèse Coffey, y la líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, quienes estuvieron entre los fieles que se levantaron para cantar los himnos sacros durante la ceremonia.

Dentro de unos 10 días se oficiará el funeral de Estado de Isabel II, al que previsiblemente acudirán algunos de los principales líderes mundiales y cuyos detalles todavía no han sido anunciados.

A memorial service for the Queen held at St. Paul's Cathedral is concluded with the first official rendition of 'God Save The King'. pic.twitter.com/McjCUQumBY

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) September 9, 2022