Registran explosión de gasoducto ruso cerca de San Petersburgo

Cerca de San Petersburgo, se vieron grandes llamas y gruesas columnas de humo elevándose en el aire. Medios internacionales mencionaron que hubo una explosión ensordecedora.

Un clip del incendio mostró llamas fluyendo hacia una nube en forma de hongo en el aire sobre lo que parece ser un área forestal en Vsevolozhsk, un área residencial a unos 24 kilómetros al este de San Petersburgo.

Los medios estatales afirmaron que la explosión fue causada por la erupción de un gasoducto que atraviesa la región de Leningrado. El gobernador local dijo que no hay amenaza para los locales y que el fuego está bajo control.



The explosion in Sankt Petersburg, Russia, in slow motion. Something flammable went off. #Russia #SanktPetersburg pic.twitter.com/bInKSIV5w9

— (((Tendar))) (@Tendar) November 19, 2022