Reforma al INE preocupa a congresistas de EU

Congresistas estadounidenses externaron hoy su preocupación por la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) que se aprobó este miércoles en el Congreso mexicano.

“@INEMexico ha sido un pilar de la democracia en México durante años. Estas nuevas medidas mermarán su autonomía y su capacidad para garantizar unas elecciones libres y justas”, tuiteó el representante demócrata por Texas Joaquín Castro, en respuesta a un tuit del exembajador de México en Estados Unidos Arturo Sarukhán.



.@INEMexico has been a pillar of democracy in Mexico for years. These new measures will diminish its autonomy and ability to ensure free and fair elections.

Across the region, we must work together to strengthen democratic norms, not undermine pillars of good governance. https://t.co/94lTT6009u

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 23, 2023