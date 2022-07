Rapero detenido por el tiroteo en desfile del 4 de julio participó en la toma del Capitolio

Robert Crimo, un joven estadounidense detenido el lunes por asesinar a tiros a 7 personas y dejar a 30 lesionados durante el desfile por el 4 de julio en Highland Park, a las afueras de Chicago, habría participado anteriormente en un mitin por el exmandatario Donald Trump, según el diario Independent.

El rapero de apenas 22 años de edad habría asistido al mitin disfrazado como el personaje de ‘Where’s Waldo’, durante los disturbios por la toma del Capitolio registrado el pasado 6 de enero.

Crimo, actualmente se encuentra en el foco de una investigación en el Congreso de los Estados Unidos por sus participaciones en mítines del exmandatario. Donde a través de redes sociales, fueron difundidos diversos videos y fotografías donde el rapero aparece con el traje de Waldo en un mitin de Trump en Northbrook, Illinois, en septiembre de 2020.

Antes de la masacre por el desfile por el Día de la Independencia en Estados Unidos, Crimo había publicado varios vídeos inquietantes que glorificaban la violencia en su cuenta de YouTube.

Stop calling Robert Crimo anything but another Trump terrorist.

You can share all the multi-colored hair photos you want, but the fact is, he is a MAGA terrorist who lives to tell the tale.

Crimo killed at a parade in the presence of police. The good guys with guns were there. pic.twitter.com/stHu82ANfi

— The Jewish Ginger Resister (@JewishResister) July 5, 2022