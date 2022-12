¿Quién es Sam Bankman-Fried, el "rey del cripto" detenido en Bahamas y acusado de fraude?

Pasó de ser el "genio de Silicon Valley" que fundó una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo, a convertirse en un hombre acusado de ocho delitos.

Sam Bankman-Fried, fundador y exdirector ejecutivo de FTX, quien se encuentra detenido en Bahamas, fue acusado por fiscales estadounidenses de múltiples delitos financieros este martes en Estados Unidos.

Se le acusa desde conspiración para cometer fraude y lavado de dinero, hasta violación de las leyes de financiamiento de campañas políticas.

En paralelo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. presentó otra acusación contra el exmultimilonario de 30 años por defraudar a los inversores de la compañía, utilizando fondos en su propio beneficio.

Miles de clientes de FTX, que se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, han perdido su dinero y temen que nunca podrán recuperarlo.

Bankman-Fried niega los cargos que se le imputan.

El colapso de FTX se ha convertido en una de las más impactantes historias del mundo financiero en 2022. Pero ¿quién es Bankman-Fried?

A Bankman-Fried le encanta jugar videojuegos. Y en una serie de mensajes publicados en Twitter a sus casi un millón de seguidores, explicó por qué.

Jugar League of Legends, según su relato, era su forma de desconectar su mente de gestionar dos compañías que comerciaban con miles de millones de dólares al día.

"Algunas personas beben demasiado; algunos apuestan. Yo juego League", dijo.







FTX



Bankman-Fried decía ser un fanático de los videojuegos.



Desde que el imperio de criptomonedas de este hombre de 30 años colapsó de manera dramática, otra anécdota sobre sus juegos ha resurgido.

Según una publicación de blog del grupo de inversión Sequoia Capital, un gigante del capital de riesgo, Bankman-Fried participó en una intensa batalla de League of Legends durante una videollamada de alto nivel con su equipo de inversión.

Sin embargo, eso no pareció desanimarlos en absoluto. El grupo procedió a invertir 210 millones de dólares en la empresa de criptomonedas FTX.

Desde entonces, Sequoia Capital eliminó esa efusiva publicación de blog y anunció que ahora considera su inversión en FTX como una pérdida.

La firma no es el único inversionista que ha perdido enormes cantidades de dinero desde que colapsó el imperio de criptomonedas que alguna vez llegó a estar valorado en 32 mil millones de dólares.

FTX tenía aproximadamente 1.2 millones de usuarios registrados que usaban el intercambio para comprar y vender divisas digitales como bitcoin y muchas otras.

Tras la caída en picada, grandes y pequeños inversores se preguntan si alguna vez recuperarán sus ahorros atrapados en las billeteras digitales de FTX, dice Joe Tidy, periodista de la BBC especializado en tecnología.

El auge y caída de Bankman-Fried ha impactado al mundo financiero.

Considerado por muchos como un genio altruista, un inversor avezado capaz de correr riesgos y salir victorioso y un innovador tecnológico que se convertiría en una leyenda del mundo de las criptomonedas, la imagen de Bankman-Fried se ha desplomado tras el colapso de su imperio y los cargos criminales presentados en su contra.







Getty Images



El empresario cultivó una imagen de altruista y abogó por más regulaciones.



El empresario fue al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), una prestigiosa universidad de investigación de EE.UU., donde estudió física y matemáticas.

El supuesto "joven estudiante brillante" solía contar que fueron las lecciones aprendidas en los dormitorios de estudiantes las que lo guiaron en su camino hacia la riqueza.

En una entrevista con la BBC, dijo estar de acuerdo con el un movimiento llamado "altruismo efectivo".

El altruismo efectivo es una comunidad de personas que "tratan de descubrir qué cosas prácticas puedes hacer con tu vida para tener el mayor impacto positivo posible en el mundo", comentó.

Entonces, agregó, decidió ingresar a la banca para ganar tanto dinero como pudiera para devolverlo a buenas causas.

Durante su vida universitaria, aprendió a operar con acciones bursátiles durante un breve período en la empresa comercial Jane Street en Nueva York, antes de comenzar a experimentar con bitcoin.

Se dio cuenta de las variaciones en el valor del bitcoin en diferentes intercambios de criptomonedas y comenzó a jugar, comprando bitcoin en lugares que lo vendían a bajo precio y vendiéndolo a otros lugares donde se negociaba por más, explica Tidy.







Getty Images



Después de un mes de obtener ganancias modestas, se reunió con algunos amigos de la universidad y comenzó un negocio comercial llamado Alameda Research.

Bankman-Fried dice que no fue fácil y que le tomó meses perfeccionar las técnicas sobre cómo mover dinero dentro y fuera de los bancos y a través de las fronteras.

La historia demuestra que lo consiguió, aunque los fiscales estadounidenses aseguran que en la práctica orquestó una serie de movimientos para cometer fraude.

"Estábamos súper obstinados", le dijo el empresario al podcast de Jax Jones y Martin Warner Show hace un año.

"Simplemente seguimos adelante. Si alguien lanzaba otro obstáculo, seríamos creativos, y si nuestro sistema no pudiera manejar eso, simplemente construiríamos un nuevo sistema para ayudarnos a superarlo".

En enero de 2018, su equipo ganaba un millón de dólares al día.

Bankman-Fried se convirtió oficialmente en multimillonario en 2021, gracias a FTX, su empresa más destacada a nivel global.

La plataforma de compra y venta de criptomonedas creció hasta convertirse en la segunda más grande del mundo y un titán de la industria, con transacciones de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares al día.

A principios de 2022, FTX estaba valorada en 32 mil millones de dólares y se había convertido en un nombre común, con un estadio de la NBA que lleva el nombre de la compañía y el respaldo de patrocinadores famosos como Tom Brady de la NFL.







Twitter



El exmultimillonario creó una imagen pública al estilo de los "genios" de Silicon Valley.



Mientras tanto, Bankman-Fried aparentemente estaba encantado de darles a sus seguidores de Twitter una idea de su estilo de vida.

Creó una imagen pública en la que se presentaba como un joven despeinado que dormía al lado de su escritorio en la oficina, al estilo de los emprendedores de Silicon Valley.

También se preocupó de mostrar que estaba interesado en donar grandes cantidades de dinero a organizaciones de beneficiencia

En una entrevista de radio de la BBC en noviembre, afirmó que había regalado "unos cientos de millones".

Su supuesta generosidad no solo se extendió a las organizaciones benéficas. En los últimos seis meses, el llamado "rey de las criptomonedas" recibió otro apodo: "caballero blanco de las criptomonedas".







Getty Images



Con la caída del precio de las criptomonedas en 2022, muchas empresas de ese sector se tambalearon. Entonces, Bankman-Fried anunció que estaba donando cientos de millones para rescatarlas.

Cuando se le preguntó por qué estaba tratando de apoyar a las criptoempresas en quiebra, le dijo a la cadena CNBC: "No va a ser bueno a largo plazo si tenemos un dolor real y estallidos reales. Y no es justo para los clientes".

También afirmó, en la misma entrevista, tener 2 mil millones de dólares en reservas que podría usar para ayudar a otras empresas en quiebra.

Pero en poco tiempo, la imagen de "buen samaritano" dio un giro radical.

La paradoja es que poco después sería él mismo quien terminaría pidiéndoles a otros inversores que salvaran a FTX de la bancarrota.

Lee también: Tribunal de Bahamas niega libertad bajo fianza para el fundador de FTX

Las dudas sobre la estabilidad financiera real de FTX comenzaron a surgir después de que un artículo en el sitio web CoinDesk sugiriera que gran parte del gigante comercial de Bankman-Fried, Alameda Research, estaba en riesgo.

En el periódico The Wall Street Journal se publicaron acusaciones de que Alameda Research usó los depósitos de los clientes de FTX como préstamos para resolver sus propios problemas.







Getty Images



Los cargos dicen que Bankman-Fried utilizó fondos de FTX en su empresa Alameda Research de manera ilegal.



Sin embargo, el principio del fin llegó cuando el principal competidor de FTX, Binance, vendió públicamente todas sus monedas digitales vinculadas a FTX unos días después.

El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, les dijo a sus 7.5 millones de seguidores en las redes sociales que su empresa vendería las participaciones "a la luz de las recientes revelaciones".

Esa declaración provocó un terremoto en FTX, con clientes en pánico que retiraron miles de millones de dólares del intercambio de criptomonedas.

Bankman-Fried detuvo el retiro de fondos de los clientes e intentó obtener un rescate de Binance, el cual nunca se llevó a cabo.

Binance dijo que los informes de "fondos de clientes mal manejados y supuestas investigaciones de agencias estadounidenses" habían influido en su decisión.

Un día después, FTX se declaró en quiebra.

Bankman-Fried se disculpó en una serie de tuits diciendo: "Lamento mucho, de nuevo, que hayamos terminado aquí".

"Ojalá las cosas puedan encontrar una manera de recuperarse. Ojalá esto pueda traerles algo de transparencia, confianza y gobernabilidad".

"Me equivoqué. Debí haberlo hecho mejor", escribió.

1) I'm sorry. That's the biggest thing.

I fucked up, and should have done better.

— SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022