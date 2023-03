¿Qué significa la orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra?

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra debido a su presunta participación en el secuestro de niños en Ucrania.

El tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.

También emitió una orden el viernes para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.

Putin emitió un decreto en mayo pasado para facilitar a los rusos la adopción de niños ucranianos, y funcionarios ucranianos dijeron en noviembre que al menos 10 mil niños ucranianos habían sido deportados por Rusia sin sus padres.

Lvova-Belova, quien depende directamente de Putin y aboga abiertamente por despojar a los niños de sus identidades ucranianas, ha sido la cara oficial de este esfuerzo, recordó el The Washington Post.

La medida del tribunal se produce más de un año después de que su principal fiscal, Karim Khan, anunciara la apertura de una investigación sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto en Ucrania.

El presidente de la Corte, Piotr Hofmanski, dijo en un comunicado en video que si bien los jueces de la CPI emitieron las órdenes, dependerá de la comunidad internacional hacerlas cumplir. El tribunal no tiene una fuerza policial propia para hacer cumplir las órdenes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, no quiso comentar la orden de arresto.

"La CPI es una institución independiente del secretariado (de las Naciones Unidas) y no comentamos sus decisiones", dijo este viernes en su rueda de prensa diaria Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general.

La orden es "una importante decisión", afirmó el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Human Rights Watch (HRW) celebró la medida y la destacó como el "primer paso para acabar con la impunidad" de los crímenes cometidos por Rusia en Ucrania.

"Este es un día importante para muchas víctimas de crímenes cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania desde 2014", señaló en un breve comunicado Balkees Jarrah, directora adjunta para Justicia Internacional de la organización no gubernamental. Según Jarrah, con esta orden de arresto se da "el primer paso para acabar con la impunidad que ha envalentonado a los criminales en la guerra de Rusia contra Ucrania por demasiado tiempo".

Además, para HRW la decisión de la CPI supone "un claro mensaje de que dar órdenes para cometer o tolerar serios delitos contra civiles puede llevar a una celda en La Haya".

También Reino Unido se congratuló por orden de captura de la CPI contra Putin.

Aunque los líderes mundiales han sido acusados ​​​​anteriormente, fue la primera vez que la CPI emitió una orden de arresto contra un líder de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Además, la condena moral probablemente manchará a Putin por el resto de su vida, y en un futuro más inmediato cada vez que busque asistir a una cumbre internacional en una nación que podría estar obligada a arrestarlo.

El principal desafío que tiene la CPI en este caso es la detención de los sospechosos porque este tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía. El caso estará paralizado hasta que los arrestados estén en la prisión de La Haya y puedan asistir a las sesiones, escuchar las acusaciones y defenderse.

De momento, con esta orden ya emitida, Putin y Lvova-Belova se arriesgan a ser detenidos si viajan a uno de los 123 países miembros de la CPI porque los Estados firmantes de su tratado están obligados a cooperar con el arresto de los sospechosos.

Aunque los países firmantes del Estatuto de Roma tienen la obligación de ejecutar las órdenes de detención que haya pendientes, no sería la primera vez que un país esquiva esta orden. En 2015, Sudáfrica evitó detener al entonces presidente de Sudán, Omar al Bashir, alegando que tenía inmunidad por acudir a una cumbre de la Unión Africana.

Una vez detenido, el sospechoso sigue un proceso que depende en un primer momento de las instituciones del país donde se haya procedido al arresto. Debe comparecer ante la autoridad judicial competente, que examinará si se han cumplido o no las leyes y si cabe la entrega a la CPI, dentro de un proceso que difiere del de extradición.

Lee también Rusia advierte a EU que responderá proporcionalmente a futuras “provocaciones” tras derribo de dron

"Rusia no reconoce competencia del tribunal"

"Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal, y en consecuencia, del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas", declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

"La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel", escribió el expresidente ruso Dmitri Medvédev en Twitter en inglés, junto a un emoticón de papel higiénico.

Un posible juicio de los rusos en la CPI sigue estando muy lejos, porque Moscú no reconoce la jurisdicción de la corte, una posición reafirmada el viernes por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, en una primera reacción a las órdenes de arresto.

Ucrania tampoco es miembro de la corte, pero le ha otorgado a la CPI jurisdicción sobre su territorio y el fiscal de la CPI, Karim Khan, la ha visitado cuatro veces desde que abrió una investigación hace un año.

La presidencia ucraniana celebró este viernes la emisión de una orden de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin por parte de la Corte Penal Internacional, que lo presume responsable de la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

"Es solo el inicio", celebró el jefe de la administración presidencial, Andrii Yermak, en Telegram. "Gira la rueda de la justicia", afirmó el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en Twitter.

Lee también ONU pide diálogo a Rusia y EU tras incidente de aeronaves en el mar Negro

Ven poco probable que Putin termine frente a la corte

Los expertos en derecho internacional dicen que es poco probable, salvo un cambio político importante en Rusia, que Putin termine frente a la corte.

"Este es un movimiento sorprendente de la corte, que se ha movido directamente a la cima del Estado ruso", dijo David Bosco, autor de Rough Justice: The International Criminal Court in a World of Power Politics, reportó NPR.

Sin embargo, advirtió: "La orden de arresto no tendrá implicaciones inmediatas porque ningún juicio puede avanzar sin que Putin esté bajo custodia y no hay posibilidad de que eso suceda en el futuro cercano".

"La CPI convirtió a Putin en un hombre buscado y dio su primer paso para poner fin a la impunidad que ha envalentonado a los perpetradores de la guerra de Rusia contra Ucrania durante demasiado tiempo”, declaró Balkees Jarrah, director adjunto de justicia internacional de Human Rights Watch. “Las órdenes envían un mensaje claro de que dar órdenes para cometer, o tolerar, delitos graves contra civiles puede conducir a una celda de prisión en La Haya”.

El profesor David Crane, quien acusó al presidente de Liberia, Charles Taylor, hace 20 años por crímenes en Sierra Leona, indicó que los dictadores y tiranos de todo el mundo “ahora están informados de que quienes cometan crímenes internacionales tendrán que rendir cuentas, incluidos los jefes de Estado".

Wayne Jordash, un abogado internacional de derechos humanos con sede en Kiev y socio gerente de Global Rights Compliance, estuvo de acuerdo en que las órdenes de arresto para Putin y Lvova-Belova probablemente serían las primeras de muchas.

“Vendrán más en los próximos meses. Esto tiene que ser una especie de disparo de advertencia. Este es el fiscal que acaba de obtener algo en el expediente”, dijo Jordash.

Jonathan Leader Maynard, profesor de política internacional en el King's College de Londres, comentó a la BBC que es poco probable que las órdenes de arresto molesten demasiado a Putin, ya que la CPI "depende de la cooperación de los gobiernos para arrestar a las personas, y el gobierno ruso obviamente no va a cooperar en esto".

Pero dijo que podría afectar la libertad de Putin para viajar por el mundo, ya que otras naciones signatarias de la CPI podrían ayudar con su arresto.

Lee también Corte Penal Internacional emite orden de detención contra Putin; medida "carente de sentido", dice el Kremlin

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

mcc