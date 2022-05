Putin está gravemente enfermo de cáncer y quieren derrocarlo, afirma jefe de la inteligencia de Ucrania

El jefe de la inteligencia militar de Ucrania afirmó este viernes en una entrevista que Vladimir Putin está gravemente enfermo de cáncer y que en Rusia ya está en marcha un golpe de Estado para destituirlo.

“Podemos confirmar que Putin está en muy malas condiciones psicológicas y físicas. Está muy enfermo. Padece varias enfermedades al mismo tiempo, una de ellas es el cáncer”, dijo el general de división Kyrylo Budanov a la cadena británica Sky News.



#UkraineRussianWar #Ukraine #Russia

Kyrylo Budanov, Chief of the Defense Intelligence of Ukraine about #Putin's illness pic.twitter.com/hXVd3fM07D

— (@EUFreeCitizen) May 13, 2022