Protestas por muerte de mujer iraní bajo custodia policial llegan a Universidad de Teherán; reportan son reprimidas con violencia

Las fuerzas de seguridad iraníes se han enfrentado a los estudiantes de una destacada universidad de Teherán, informan medios de comunicación sociales y estatales, en momentos en que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, culpó a Estados Unidos e Israel de estar atizando las protestas que se desataron en el país tras la muerte de una joven, bajo custodia de la policía de la moral.

Las protestas antigubernamentales comenzaron tras la muerte de Mahsa Amini, joven de 22 años, el 17 de septiembre en la ciudad kurda de Saqez, quien fue detenida por llevar mal puesto el velo, y se han convertido en la mayor muestra de oposición a las autoridades iraníes en años.

El domingo fue el primer día de curso para los estudiantes de primer año de la Universidad Tecnológica de Sharif y fue entonces cuando se desataron las protestas.

De acuerdo con la agencia de noticias semioficial Mehr, unos 200 estudiantes se reunieron en el campus el domingo por la tarde y empezaron a corear consignas como “mujer, vida, libertad” y “los estudiantes prefieren la muerte a la humillación”. A medida que la manifestación continuaba, los eslóganes se volvieron más radicales y se dirigieron contra el estamento clerical, dijo.

Las fuerzas de seguridad llegaron al campus. Siempre según Mehr, el personal de seguridad disparó gases lacrimógenos y bolas de pintura, haciendo que algunos de los estudiantes huyeran a uno de los aparcamientos de la universidad.

Un video publicado en redes sociales, en el que fue etiquetado EL UNIVERSAL y que ha sido difundido por medios como la BBC News y The Guardian, muestra a jóvenes intentando escapar a través de un aparcamiento mientras son perseguidos por las fuerzas de seguridad en motocicletas.