Preso que asesinó a su esposa gana elecciones en Indiana; podría ejercer desde su celda

Un hombre en Indiana acusado por el asesinato de su esposa ganó las elecciones primarias de su junta municipal y, a menos que sea condenado, podría ejercer desde prisión.

Andrew Wilhoite, de 40 años, recibió 60 de los 276 votos totales de los republicanos para tres puestos en la Junta del Municipio de Clinton, según muestran los resultados electorales del Condado de Boone de las elecciones del pasado 3 de mayo, explicaron medios como NBC News. Ningún candidato se presentó a las primarias demócratas para los tres puestos.

De este modo, se aseguró un lugar en las elecciones de noviembre.

El problema es que Wilhoite está acusado de matar a su esposa Elizabeth “Nikki” Wilhoite, de 41 años, en marzo pasado y de haber arrojado su cuerpo a un arroyo. Fue detenido en la cárcel del condado de Boone sin derecho a fianza.

De acuerdo con la Policía Estatal de Indiana, Andrew golpeó a su esposa en la cabeza con un objeto contundente -una maceta-, dejándola inconsciente. A continuación, la metió en un vehículo y condujo hasta un arroyo situado a pocos kilómetros de su casa y arrojó allí su cuerpo.

Las autoridades localizaron el cuerpo de la mujer el 26 de marzo parcialmente sumergido en un metro de agua.

Los registros judiciales indican que Nikki Wilhoite solicitó el divorcio el 17 de marzo. La pareja llevaba 12 años de matrimonio. En marzo, Andrew publicó en Facebook que ella estaba luchando contra el cáncer y que había completado los tratamientos de quimioterapia.

Aunque en un principio mintió, Andrew terminó confesando haber golpeado a su esposa y haberla arrojado al arroyo.

Brad King, codirector de la División Electoral bipartidista de Indiana, dijo al periódico local Kokomo Tribune que la detención de Wilhoite no le impide aparecer en la papeleta electoral en noviembre. “Bajo nuestro sistema, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, dijo. “Pero si una persona es condenada por un delito grave, entonces ya no es elegible para ser candidato y no es elegible para ocupar un cargo”.

El inicio del juicio de Wilhoite está programado para el 29 de agosto, pero si para las elecciones de noviembre no se le ha declarado culpable, podría ejercer el cargo, si gana. La presidenta republicana del condado de Boone, Debbie Ottinger, espera no llegar a eso, señaló el Kokomo Tribune. “Nuestra esperanza es que él pida ser retirado de la boleta electoral y podamos simplemente reemplazarlo”, dijo, “pero no sé si alguien ha hablado con él sobre eso”. Los candidatos tienen hasta el 15 de julio para retirar sus nombres de la boleta.

Brad King, codirector de la División Electoral de Indiana, señaló al Indianapolis Star, explicó que si para las elecciones Wilhoit no ha sido condenado ni retirado su candidatura, podría “técnicamente cumplir con sus deberes de la cárcel”. Ninguna ley, subrayó, prohíbe que una persona encarcelada “ejerza los deberes de su cargo”.

aosr/rmlgv