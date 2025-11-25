Más Información

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

La Paz.- El presidente de , Rodrigo Paz, derogó cuatro impuestos y anunció un recorte de 30% en el gasto público para 2026 en sus primeras medidas para fomentar la inversión y enfrentar la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas.

Luego de más dos semanas de gobierno, Paz eliminó el impuesto a las grandes fortunas que había sido creado por su antecesor, el izquierdista Luis Arce (2020-2025), y los gravámenes a las transferencias financieras, al juego y a las promociones empresariales.

El mandatario explicó que el impuesto a las grandes fortunas ahuyentó más de 2 mil millones de dólares en inversiones. En tanto, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que “esos cuatro impuestos no representan más de 1% de la recaudación fiscal".

“Estamos dando las primeras señales de seguridad que requiere el país. Estamos abonando el camino para la actividad económica”, dijo Paz.

Respecto del recorte en el gasto, que equivale al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), Espinoza dijo que “es una reducción masiva", pero advirtió que "hay que seguir recortando el Estado”.

Rodrigo Paz y su estrategia para superar la crisis en Bolivia

Paz prometió durante la campaña ajustes graduales para superar la crisis, caracterizada por la escasez de combustibles y el alza en el costo de vida.

La importación de combustible está ligada a la disponibilidad de dólares, pero después de dos años de escasez de la divisa la gasolina y el diésel han sido racionados en diversas ocasiones.

Bolivia importa combustible a precio internacional y lo vende en moneda local subvencionando su costo en casi un 50%, lo que constituye uno de los mayores gastos del Estado.

Sin embargo, el tipo de cambio fijo y los subsidios a los combustibles continuarán de momento, explicó Espinoza.

Paz resaltó la caída del riesgo país desde que asumió el gobierno —de 1200 puntos a 955— y la llegada de 550 millones de dólares de un crédito global por 3.500 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que ha ayudado a estabilizar el valor del dólar, que en mayo llegó a triplicar su precio en el mercado paralelo.

Además, el gobierno iniciará el pago de deudas atrasadas desde 2022 priorizando los pagos a pequeños proveedores y los bonos para los sectores más vulnerables.

