Presentador ruso pide "quemar Berlin" y otras ciudades por apoyar a Ucrania

La intervención televisiva de Vladimir Solovyov, presentador estrella y propagandista de la televisión rusa, fue directa y contundente: instó a “quemar Berlín, París, Madrid, Londres y Washington” por, según él, enviar armas pesadas al frente de batalla para “matar soldados rusos”.

En otras palabras, exigió ante las cámaras prender fuego a “las capitales de esos países ‘nazis’ que han decidido entrar en guerra con Rusia”, pues para él no existe ninguna duda de que están tomando partido en el conflicto bélico entre su nación y Ucrania. Además, tildó de “nazis” a los países aliados de Estados Unidos.

Solovyov, quien es conocido en su país por ser la ‘voz de Putin’, no solo alzó su voz frente a algunas capitales del mundo, sino que también arremetió en contra de algunos dirigentes políticos. Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea, Olaf Scholz, canciller alemán, y Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores germana, fueron tachados por el presentador ruso de “escoria”.



Joseph Borrell, por una parte, ha animado a todos los países de la Unión Europea a enviar tanques de combate a Ucrania como ayuda a Kiev en la guerra con Rusia, de acuerdo con el canal de televisión ‘Euronews’; mientras que Scholz, por otro lado, tampoco se ha quedado atrás: hace unos días dio luz verde al suministro de tanques Leopard 2 a Ucrania, que podrían desempeñar un papel importante en la guerra contra la nación rusa.

“¡Confíen en el Gobierno! ¡Confíen también en mí! Tomamos decisiones que siempre son ponderadas y coordinadas a nivel internacional”, señaló el canciller alemán en relación a la decisión anunciada (de enviar tanques a Ucrania), según señala el programa televisivo ‘DW’.



A la ministra alemana Annalena Baerbock se le atribuyen unas ambiguas declaraciones. El martes pasado, por ejemplo, dijo en el Consejo de Europa: “Estamos luchando una guerra contra Rusia, no los unos contra los otros”, según señaló el diario español ‘20 Minutos’. Para no dejar al aire estas afirmaciones, que causaron confusión entre los dirigentes rusos, una portavoz del gobierno alemán, señaló que “ni la OTAN ni Alemania son partes beligerantes en esta guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”.

Durante la intervención, que supera los 20 minutos, Solovyov acusa a Estados Unidos y al Reino Unido de haber participado en la destrucción de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2, que sufrieron una serie de explosiones y fugas de gas en septiembre de 2022.

“Han volado nuestros gasoductos por donde fluía nuestro gas haciéndonos perder miles de millones y no ha tenido repercusiones para los terroristas internacionales. Estados Unidos y Reino Unido están detrás y no hemos hecho nada. Y ahora están entregando armas ofensivas. Y no hemos hecho nada”, aseguró el propagandista, quien ha sido sancionado por socavar la integridad, soberanía e independencia de Ucrania.



Y agregó: “Esta guerra no se hace en Twitter, ni en Telegram ni en Facebook, es el campo de batalla y todas las armas se dirigen contra nuestras ciudades. Soldados rusos están muriendo, ciudadanos rusos están muriendo. (...) Nuestra gente está muriendo en actos terroristas, como el del puente de Crimea. ¡Y cero respuestas! Los nazis que dan órdenes para destruir nuestra tierra han de ser liquidados”.

Aunque esta es la más reciente declaración del conocido ‘propagandista del Kremlin’, no es la única. El presentador es reconocido por sus afirmaciones incendiarias y sus incitaciones de violencia a Ucrania. Según explica el diario digital ‘El Español’, el año pasado, en marzo, fue investigado por describir a Hitler como un “hombre muy valiente” que peleó de forma “honorable en la Segunda Guerra Mundial”.



