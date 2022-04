¿Por qué quieren boicotear a Burger King en plena Semana Santa?

La cadena de comida rápida Burger King, desató el descontento de algunos creyentes en España, luego del lanzamiento de una publicidad "vegana" para que los comensales compraran sus hamburguesas en Semana Santa.

Durante este sábado de gloria, los fieles católicos esperan la resurrección de Jesucristo, por lo que muchas familias guardan ayuno y se abstienen de comer carne roja.

Con el hashtag #BoicotBurgerKing, usuarios de Twitter arremetieron contra la cadena americana y consideraron que la publicidad difundida por la empresa es un insulto directo hacia Jesucristo.

Aunque también algunos internautas consideraron exagerada la reacción de los religiosos, sobre todo de un par de carteles publicitarios en parabuses de Sevilla, en donde se lee: "Tomad y comed todos de él. Que no lleva carne" y "Carne de mi carne".

"WOW, no es de extrañar que #BoicotBurgerKing esté de moda. Blasfemaron directamente a Jesucristo y al mismo tiempo me pusieron en las hamburguesas vegetarianas que son realmente carne humana y Soylent Green que se establece en 2022 y viene a pasar el tren", denunció un usuario en Twitter.



WOW, no wonder #BoicotBurgerKing is trending. They straight blasphemed Jesus Christ while at the same time putting me on the veggie burgers are really human flesh and Soylent Green being set in 2022 coming to pass train. Let's put this in English #BoycottBurgerKing pic.twitter.com/kw2SDJetDd

— Steven Casper (@ColonelCasperUK) April 16, 2022